VÍDEO: avião cai sobre carro em tentativa de pouso em avenida

Um acidente impressionante foi registrado em uma das rodovias mais movimentadas da Flórida, nos Estados Unidos. Um avião de pequeno porte perdeu altitude repentinamente e caiu sobre um carro que trafegava pela Interstate 95, em Cocoa, na tarde de segunda-feira (8). As informações são do NY Post.

O momento foi captado por câmeras veiculares e mostra a aeronave despencando do céu e atingindo violentamente um veículo durante uma tentativa de pouso de emergência.

De acordo com a Patrulha Rodoviária da Flórida (FHP), a aeronave, descrita como um avião multimotor de asa fixa, colidiu com um Toyota Camry 2023 que seguia pela pista no sentido sul da rodovia por volta das 17h45. O impacto ocorreu em meio ao tráfego intenso do horário de pico.

A motorista do veículo, uma mulher de 57 anos, foi socorrida e levada para um hospital da região. Apesar da gravidade do acidente, ela sofreu apenas ferimentos leves, segundo as autoridades.

O piloto de 27 anos, morador de Orlando, e o passageiro, também de 27 anos, natural de Temple Terrace, saíram ilesos. Ambos permaneceram no local e até o momento não tiveram seus nomes divulgados oficialmente.

Imagens gravadas por uma câmera de painel mostram o avião mergulhando em direção à pista e atingindo diretamente o carro. Testemunhas relataram momentos de desespero ao perceberem a aeronave em queda livre muito próxima dos veículos que seguiam pela rodovia.

“Vimos literalmente o avião caindo do céu”, contou o motorista Jim Coffey à emissora Spectrum News 13. Ele afirmou que a aeronave esteve a poucos segundos de se chocar contra seu próprio carro, mas acabou passando por cima e atingindo o veículo à frente.

O filho dele, Peter Coffey, que também presenciou a cena, relatou o choque ao ver a aproximação repentina.

“Eu pensei: ‘Tomara que ele consiga pousar para o lado’. Achei que talvez desviasse dos carros, mas de repente a roda bateu em cheio na traseira do veículo”, contou.

Segundo Jim Coffey, apesar da violência da colisão, o veículo atingido não chegou a capotar.

“O carro foi amassado e jogado para o lado, mas, felizmente, não virou”, disse.

Fotos divulgadas após o acidente mostram a traseira do Toyota completamente destruída e a aeronave bastante danificada, com o nariz e uma das rodas arrancados com o impacto.





A Administração Federal de Aviação (FAA) ficará responsável por conduzir a investigação sobre as causas da tentativa de pouso de emergência e da queda do avião.

A Patrulha Rodoviária da Flórida também irá apurar as circunstâncias do acidente na via. Até o momento, a FAA não se pronunciou oficialmente sobre o caso.