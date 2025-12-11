Divulgação/PF Policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) foi alvo de operação da Poícia Federal (PF) e Controladoria Geral da União, na manhã desta quinta-feira (11).

Segundo investigações da PF, há indícios de fraude em processos licitatórios na aquisição de gêneros alimentícios da instituição. Além disso, aponta-se "contrafação de documentos, vínculos entre concorrentes e repasses de valores, mediante uso de conta 'laranja', por parte de fornecedor".

Ademais, a Polícia Federal salienta que há eventuais desvios de valores, que seriam destinados à alimentação dos estudantes do IFPE.

"Diante dos resultados das diligências realizadas, apura-se a prática de crimes de frustração de cráter competitivo de licitação, fraude ao processo licitatório, corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro".

De acordo com a PF, as penas para os envolvidos, quando somadas, podem chegar a 50 anos de prisão.

O que diz o IFPE

O Portal iG entrou em contato com o IFPE para falar sobre a operação. Mediante nota, a instituição reafirmou o compromisso com a "transparência, ética e correta aplicação dos recursos públicos".

"A instituição se colocou à disposição dos órgãos competentes para fornecer todas as informações e documentos que se fizerem necessácios para a investigação em curso", finaliza o comunicado.

Operação Cátedra

A operação conjunta entre a Polícia Federal em Pernambuco e a Controladoria Geral da União cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 13ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco.

A operação ocorreu simultaneamente nos municípios de Abreu e Lima Barreiros, Bezerros, Escada, Paulista, Recife, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão, tendo sido empregados aproximadamente 60 policiais.



