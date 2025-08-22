Instagram / Jade Damarell Paraquedista desliga o próprio equipamento e morre

*Alerta de gatilho: este texto contém informações sensíveis. Caso você se identifique com o relato ou conhece alguém que esteja enfrentando uma situação semelhante, procure ajuda. O telefone do Centro de Valorização da Vida (CVV) é 188.

Uma tragédia abalou a comunidade de paraquedismo no Reino Unido. Jade Damarell, 32 anos, morreu instantaneamente durante um salto em County Durham, na Inglaterra, após deliberadamente não abrir o paraquedas. O caso, ocorrido em 27 de abril, foi classificado como suicídio na última semana pelo legista Leslie Hamilton, segundo informações do The Guardian.

Damarell, considerada uma atleta experiente com mais de 500 saltos no currículo, tomou a decisão fatal apenas um dia após o fim de seu relacionamento com um colega de esporte. De acordo com depoimentos, o casal, que estava junto havia cerca de oito meses, havia terminado na noite anterior.

Durante a investigação, foi revelado que, em seu último salto, a atleta desligou o dispositivo automático que abriria o paraquedas em caso de emergência e deixou instruções no celular para acesso após sua morte. Também foram encontrados bilhetes endereçados à família, com agradecimentos e informações pessoais.





A família de Jade expressou gratidão à comunidade de paraquedistas pelo apoio recebido e destacou a importância de tratar questões de saúde mental com empatia.

“Ela era brilhante, linda, corajosa e verdadeiramente extraordinária” , disseram em nota.



