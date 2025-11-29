Reprodução/ Instagram (@aeroinbr) Vídeo: avião sai da pista e cai por falha no motor em MG

Uma aeronave do modelo Beechcraft E90 King Air saiu da pista na tarde desta sexta-feira (28) em Pará de Minas, no interior de Minas Gerais, após uma falha no motor durante a decolagem.







Segundo informações da AEROIN, o avião de matrícula PS-MGQ iniciou a decolagem normalmente pela cabeceira 30, mas apresentou problema em um dos motores ainda durante a corrida, o que obrigou a tripulação a abortar o procedimento.

Entretanto, a pista em questão se trata de uma descida e por a aeronave já estar em alta velocidade, não houve tempo suficiente para parar. O que fez com que o avião ultrapassasse o limite pela cabeceira 12 e parasse em uma área de vegetação ao redor do aeroporto.



Apesar do susto, ninguém ficou ferido.







