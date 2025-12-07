Reprodução/Centro Meteorológico Europeu (ECMWF) via MetSul Projeção de ventos do ciclone

A próxima semana será marcada por um ciclone de alto risco no Brasil, especialmente no Sul, mas com possibilidade de atingir também partes do Sudeste e do Centro-Oeste. A ciclogênese extratropical está projetada para se formar entre o final de domingo (7) e segunda-feira (8), com centro de baixa pressão sobre o Rio Grande do Sul.

Segundo Luiz Fernando Nachtigall, da Metsul, trata-se de “um centro de baixa pressão extremamente profundo, que não estamos acostumados a ver em nossa região, com valores de pressão atmosférica mais comuns de se observar em ciclones tropicais no Atlântico Norte e em ciclones extratropicais poderosos mais ao Sul do continente”.

Esse ciclone não é “mais um temporal”, como enfatiza Nachtigall, “levem muito a sério o que está vindo”. A combinação de baixa pressão profunda, calor recente e instabilidade atmosférica cria um cenário potencialmente perigoso. Vale a pena ficar atento e se preparar.

Ele adverte que “vamos ter uma combinação explosiva e de altíssimo risco de tempo severo”, uma mistura perigosa de instabilidade atmosférica, calor acumulado e um ciclone potente.

Modelos meteorológicos projetam que esse sistema pode gerar:

Tempestades intensas com chuva forte a volumosa, acumulados localmente entre 100 mm e 200 mm, e em pontos isolados até mais. Vendavais e ventos com rajadas superiores a 100 km/h, capazes de causar estragos, queda de árvores, danos estruturais e cortes de energia. Possibilidade de granizo e eventos isolados de tempo severo, como tornados ou microexplosões, especialmente nas regiões serranas e no trajeto de deslocamento da instabilidade.

Quem pode ser afetado

Estados do Sul: com risco maior no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Partes do Sudeste e Centro-Oeste, conforme o sistema avança, com possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes em áreas mais vulneráveis.

