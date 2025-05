Reprodução Presidente Trump anunciou programa de autodeportação no início de maio









O Departamento de Segurança Interna (DHS) dos Estados Unidos informou que o primeiro voo com imigrantes que se "autodeportaram" partiu do Texas para Honduras e Colômbia com 64 pessoas a bordo, nesta segunda-feira (19),

Segundo o DHS, cada imigrante recebeu a ajuda de US$ 1 mil - o equivalente a R$ 5,6 mil - para a viagem e mantém a possibilidade de poder retornar aos Estados Unidos legalmente.

"Hoje, o DHS realizou seu primeiro voo do Projeto Volta ao Lar, com 64 pessoas que voluntariamente decidiram se autodeportar para seus países de origem, Honduras e Colômbia" , afirma o comunicado.

Ainda segundo o departamento, os 38 imigrantes que foram para Honduras se beneficiarão do programa governamental "Irmão, Irmã, Volte para Casa", que inclui uma ajuda adicional de US$ 100 para maiores de 18 anos, vouchers de alimentação e apoio para encontrar emprego.

Na Colômbia, os outros 26 também terão acesso a serviços sociais.

Desde que começou seu segundo mandato em janeiro, o presidente republicano Donald Trump tomou medidas drásticas para conter a migração e impulsionou uma campanha que incentiva os estrangeiros em situação irregular a deixarem o país.





Em maio, o governo Trump anunciou o programa e criou o decreto que permite aos imigrantes que estão ilegalmente no país a sair voluntariamente, com o apoio e assistência financeira do governo federal, “ou ficar e enfrentar as consequências".

Por consequências entende-se, segundo o texto, expulsão, acusação, encarceramento, multas, embargo de salários e a confisco de economias e propriedades pessoais, incluindo moradias e veículos.

O objetivo do programa é acelerar a saída dos imigrantes dos Estados Unidos e reduzir os custos com as deportações.