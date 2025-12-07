Bandidos roubam obras da Biblioteca Mário de Andrade em SP

Dois criminosos armados invadiram a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, uma das mais tradicionais da capital paulista, e roubaram obras de arte e documentos históricos na manhã deste domingo (7), no Centro de São Paulo.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse ao Portal iG, os suspeitos renderam uma vigilante e um casal de idosos que visitava o local no momento da ação. Em seguida, os dois seguiram até a cúpula de vidro do prédio, na Rua da Consolação, na região da República, onde estavam expostos os materiais.
No espaço, a dupla colocou oito quadros e diversos documentos históricos dentro de uma sacola de lona antes de deixar o local pela saída principal. Imagens feitas após o crime mostram os nichos e paredes vazios onde estavam as obras subtraídas.
Vigilantes acionaram policiais militares que patrulhavam a região, mas os suspeitos não foram localizados. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.
O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (Bom Retiro) e será investigado pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), responsável por identificar a autoria do crime e tentar recuperar os bens roubados.
Até o momento, a SSP não informou a identidade dos criminosos nem detalhes sobre o valor estimado das obras levadas. A Polícia Civil segue realizando diligências para localizar os envolvidos.
Confira a nota da SSP:
"A Polícia Civil realiza diligências para identificar e prender dois homens que roubaram oito quadros e documentos históricos na manhã deste domingo (7), na Biblioteca Mário de Andrade, na Rua da Consolação, na República, centro de São Paulo. A dupla rendeu uma vigilante e um casal de idosos que visitava o local. Ambos seguiram até a cúpula de vidro, onde estavam os documentos. Eles colocaram os documentos e oito quadros em uma sacola de lona. Os dois fugiram pela saída principal. Vigilantes correram para pedir ajuda a policiais militares que patrulhavam a região, mas os suspeitos não foram localizados. O caso está sendo registrado no 2º DP (Bom Retiro) e será investigado pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco)."