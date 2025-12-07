Reprodução Professora tem 60% do corpo queimado em ataque com gasolina em MG

A professora Luana Leal Silva Rocha, de 26 anos, está internada em estado grave após sofrer queimaduras em cerca de 60% do corpo durante um ataque com gasolina ocorrido na tarde de sexta-feira (5), em São Thomé das Letras, no Sul de Minas Gerais.

Ela foi socorrida e transferida para a UTI do Hospital São Sebastião, em Três Corações, onde permanece sob cuidados intensivos.

Segundo informações preliminares, Luana foi atingida por fogo após ter sido ensopada com gasolina, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas. Devido à gravidade das lesões, a jovem precisou ser encaminhada para atendimento hospitalar especializado.

Até o momento, o hospital não divulgou boletins detalhados sobre o quadro clínico da paciente, apenas confirmou que o estado de saúde é delicado.

Em nota oficial, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou ao Portal iG que abriu investigação para apurar o caso.

“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que apura as circunstâncias envolvendo o fato ocorrido na tarde de sexta-feira (5/12), em São Tomé das Letras. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 26 anos, foi encaminhada para atendimento médico. Até o momento, não houve conduzido à Delegacia de Plantão.”

A corporação não deu detalhes sobre suspeitos, motivação ou se a vítima conhecia o autor do ataque. Também não confirmou se o caso é tratado, neste momento, como tentativa de feminicídio.





O episódio causou comoção na cidade, que tem pouco mais de 7 mil habitantes e é conhecida como destino turístico. Moradores e colegas de trabalho utilizam redes sociais para pedir orações e cobrar justiça para a professora.

A Polícia Civil segue com diligências para esclarecer a dinâmica do crime, identificar o responsável e reunir provas que possam levar à responsabilização do autor. O caso permanece em investigação.