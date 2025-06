Reprodução/redes sociais Marcelo Gomes da Silva, durante uma atividade na escola; ao lado, protesto de amigos e familiares nas ruas por sua libertação









A prisão de um estudante brasileiro do ensino médio de Massachusetts, nos Estados Unidos, no último sábado (31), desencadeou uma série de protestos na cidade norte-americana.

Marcelo Gomes da Silva, 18 anos, estuda na Milford High School e foi preso por autoridades do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), quando seguia para o treino de vôlei.

Nesta segunda-feira (2), alunos do ensino médio realizaram uma paralisação em apoio a Marcelo, segurando cartazes que diziam "Free Marcelo".

O protesto foi uma continuidade das manifestações da comunidade na Câmara Municipal de Milford, no domingo (1), pedindo sua libertação.

Marcelo tocaria na banda na formatura da escola no domingo. Alguns graduados marcharam da cerimônia para o protesto, ainda de beca.

O aluno da Milford High School dirigia o veículo do pai quando foi preso após uma blitz de trânsito.

De acordo com o diretor interino do ICE, Todd Lyons, o pai de Marcelo era o verdadeiro alvo da operação.

Segundo a autoridade, João Paulo Gomes-Pereira é procurado, porque "tem o hábito de dirigir de forma imprudente" a velocidades superiores às permitidas. O pai ainda não se entregou, disse ele.

"Então, obviamente, ele não é o pai do ano, porque também trouxe o filho para cá ilegalmente", alegou Lyons à imprensa norte-americana, que está acompanhando o caso.

Pressionado por repórteres sobre se Marcelo era um perigo para a comunidade, Lyons disse: "Eu não disse que ele era perigoso. Eu disse que ele está neste país ilegalmente ” .

Kevin McIntyre, superintendente de escolas de Milford, disse em um comunicado que o estudante foi detido fora do campus e que vários pais também foram detidos pelo ICE nas últimas semanas.

"Estamos todos perturbados com esta notícia. As Escolas Públicas de Milford não desempenham nenhum papel na aplicação da lei de imigração e apoiam todos os nossos alunos e famílias, incluindo aqueles que são imigrantes para os Estados Unidos. Eles são membros da comunidade, estudantes em nossas salas de aula, atletas que competem representando Milford, músicos, artistas, amigos e vizinhos. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar nossos alunos e famílias durante esses tempos difíceis”.

Habeas corpus

O chefe do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA defendeu a decisão de prender o estudante brasileiro, dizendo que "ele está neste país ilegalmente e não vamos abandonar ninguém".





Marcelo Gomes da Silva entrou nos Estados Unidos em 2012, ainda criança.

“Ele não tem histórico criminal e pretende solicitar asilo” , afirmou seu advogado em uma petição de habeas corpus apresentada no domingo, pedindo sua libertação.

Um juiz federal emitiu uma ordem de emergência na tarde de domingo, orientando o governo a não remover Marcelo dos Estados Unidos ou a transferi-lo para fora do distrito judicial de Massachusetts, por pelo menos 72 horas.

Em nota, o Itamaraty afirmou que tem conhecimento do caso e está em contato com as autoridades e a família de Marcelo Gomes, prestando assistência consular, inclusive sob forma de apoio jurídico e psicológico.