Reprodução Redes Sociais Nutricionista foi sequestrada eforçada a fazer PIX para ser solta

A nutricionista baiana Tâmara Ferreira, de 42 anos, que havia desaparecido na noite de quinta-feira (6) após sair do trabalho em Salvador (BA), foi sequestrada e forçada a realizar transferências via Pix para os criminosos. Ela foi localizada na manhã desta sexta-feira (7), segundo informações divulgadas pela família.

Tâmara deixou o edifício Mundo Plaza, na Avenida Tancredo Neves, por volta das 19h, e, inicialmente, a irmã dela, Fabiana Ferreira, acreditava que ela iria participar de um evento de nutricionistas em Itapuã. No entanto, o compromisso seria na Pituba, e ainda não há detalhes sobre o motivo do desencontro de informações.

De acordo com Fabiana, uma transferência de R$ 1 mil foi feita da conta da irmã por volta das 20h, tendo como beneficiário um homem identificado como Jeferson Sena Lacerda. Após o desaparecimento, familiares e amigos mobilizaram buscas e divulgaram informações nas redes sociais.

Em nota enviada ao portal iG, a Polícia Civil da Bahia informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV/Salvador).

Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada como roubo mediante restrição da liberdade da vítima, e a mulher foi libertada no dia seguinte.

As autoridades afirmam que as oitivas e diligências continuam em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os suspeitos envolvidos.





Nota da Polícia Civil da Bahia, na íntegra

"Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV/Salvador) apuram uma ocorrência de roubo mediante restrição da liberdade da vítima, registrada na quinta-feira (6), no bairro Caminho das Árvores, em Salvador. A vítima, uma mulher de 42 anos, foi libertada na sexta-feira (7). Oitiva e diligências seguem em andamento pela unidade especializada, com o objetivo de esclarecer todas as circunstâncias do crime e identificar os envolvidos."