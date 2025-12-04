Turkish Airlines Homem morre durante voo e aeronave precisa fazer pouso de emergência

Um voo internacional da Turkish Airlines que partiu de Istambul com destino a São Paulo precisou realizar um pouso não programado no Aeroporto Internacional do Recife, na madrugada desta quarta-feira (4), após um passageiro apresentar um grave problema de saúde a bordo. A aeronave, um Airbus A350, tocou o solo por volta das 2h40 para permitir o atendimento médico urgente.

De acordo com informações da Aena Brasil enviadas ao Portal iG, empresa responsável pela administração do terminal pernambucano, a decisão pelo pouso foi tomada pela tripulação depois que a situação clínica do passageiro se agravou durante a viagem. Assim que o avião estacionou, equipes do serviço de Atendimento Pré-Hospitalar do aeroporto foram acionadas para prestar auxílio.

Reprodução Avião faz pouso de emergência no Marrocos





O passageiro já vinha recebendo suporte de médicos que estavam no voo, os quais iniciaram os procedimentos de reanimação ainda na aeronave. Com a chegada das equipes em solo, as tentativas de socorro foram mantidas, porém, apesar de todos os esforços, a morte foi constatada no local.

Após a conclusão dos protocolos necessários, a aeronave foi liberada para seguir viagem, decolando novamente rumo a São Paulo por volta das 4h35, quase duas horas depois da parada emergencial.





Confira anota na íntegra:

"Na madrugada desta quinta-feira (4), às 2h38, o voo THY215 Istambul-São Paulo, operado pela Turkish Airlines, fez um pouso não programado no Aeroporto Internacional do Recife por conta de uma emergência médica. A equipe do Posto de Atendimento Pré-Hospitalar do aeroporto foi acionada para atendimento a um passageiro, que já estava sendo assistido por médicos a bordo. Os profissionais locais deram continuidade aos procedimentos de reanimação iniciados durante o voo, mas constataram o óbito do passageiro. A aeronave decolou da capital pernambucana às 4h36 e seguiu para o destino inicial."



O Portal iG tentou contato com a Turkish Airlines, mas ainda não teve respostas.