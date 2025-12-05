Incêndio interrompe embarque de voo da Latam em Guarulhos (SP)

Um avião da LATAM foi evacuado na noite desta quinta-feira (04) no Aeroporto de Guarulhos (SP), após um incêndio começar em um veículo de esteira de bagagens que atendia a aeronave durante o embarque de um voo que seguiria para Porto Alegre (RS).
O Airbus A320 estava estacionado no pátio quando o fogo começou na parte inferior direita, onde o equipamento operava.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram chamas e grande quantidade de fumaça ao lado da aeronave.
Em outros registros, passageiros descem pelas escorregadeiras infláveis. Uma terceira gravação mostra bombeiros afastando o veículo queimado e marcas de fuligem na fuselagem.
Nota oficial da companhia
Em comunicado divulgado às 23h, a LATAM informou o ocorrido. Leia na integra:
"A LATAM Airlines Brasil informa que, durante o embarque dos passageiros do voo LA3418 (São Paulo/Guarulhos–Porto Alegre), houve um princípio de incêndio em um equipamento de solo de uma empresa terceirizada, responsável pelo carregamento de cargas do voo.
A fumaça gerada pelo equipamento acionou os protocolos de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque (finger) e pela escorregadeira (escape slide), todos com auxílio dos funcionários treinados para esse tipo de situação.
Não houve feridos e a situação foi rapidamente controlada.
A LATAM está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes impactados, que serão reacomodados em outros voos.
A companhia reforça, ainda, que a segurança está no centro de todas as suas decisões e operações."
* Reportagem em atualização.