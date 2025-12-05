Reprodução Incêndio interrompe embarque de voo da Latam em Guarulhos (SP)

Um avião da LATAM foi evacuado na noite desta quinta-feira (04) no Aeroporto de Guarulhos (SP), após um incêndio começar em um veículo de esteira de bagagens que atendia a aeronave durante o embarque de um voo que seguiria para Porto Alegre (RS).

#BREAKING Esteira de bagagem pega fogo e Airbus A320 da LATAM Brasil precisa ser evacuado em Guarulhos Apesar do susto, todos os ocupantes evacuaram o avião em segurança e ninguém se feriu pic.twitter.com/JjQP1C7EKb— AEROIN (@aero_in) December 5, 2025





O Airbus A320 estava estacionado no pátio quando o fogo começou na parte inferior direita, onde o equipamento operava.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram chamas e grande quantidade de fumaça ao lado da aeronave.

Em outros registros, passageiros descem pelas escorregadeiras infláveis. Uma terceira gravação mostra bombeiros afastando o veículo queimado e marcas de fuligem na fuselagem.

LEIA TAMBÉM: Homem morre durante voo e avião precisa fazer pouso de emergência

Nota oficial da companhia

Em comunicado divulgado às 23h, a LATAM informou o ocorrido. Leia na integra:

"A LATAM Airlines Brasil informa que, durante o embarque dos passageiros do voo LA3418 (São Paulo/Guarulhos–Porto Alegre), houve um princípio de incêndio em um equipamento de solo de uma empresa terceirizada, responsável pelo carregamento de cargas do voo.

A fumaça gerada pelo equipamento acionou os protocolos de segurança. Os passageiros foram retirados da aeronave pela ponte de embarque (finger) e pela escorregadeira (escape slide), todos com auxílio dos funcionários treinados para esse tipo de situação.

Não houve feridos e a situação foi rapidamente controlada.

A LATAM está oferecendo toda a assistência necessária aos clientes impactados, que serão reacomodados em outros voos.





A companhia reforça, ainda, que a segurança está no centro de todas as suas decisões e operações."

* Reportagem em atualização.