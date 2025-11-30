Tiroteio ocorreu na cidade de Stockton, na Califórnia
Um ataque a tiros em uma festa infantil ocorreu neste sábado (29) na Califórnia, Estados Unidos, deixando quatro mortos e pelo menos 10 feridos, informaram autoridades locais.

A imprensa local relata que o  atirador conseguiu fugir, e que o episódio teve indícios de premeditação. A polícia pede ajuda da população para encontrar o criminoso.

Crianças entre as vítimas

A polícia segue procurando o atirador
Segundo Heather Brent, porta-voz do gabinete do xerife do Condado de San Joaquin, há crianças e adultos entre as vítimas. As primeiras informações “sugerem que pode ter sido um ataque direcionado”, disse o policial.

As autoridades seguem trabalhando para identificar o atirador e descobrir o que motivou o crime. A polícia pediu ajuda da população.

“Se você tiver qualquer informação sobre esse indivíduo, entre em contato imediatamente. E, se você for esse indivíduo, entregue-se imediatamente”, disse o promotor Ron Freitas.


Ataque em festa

O ataque ocorreu pouco antes das 18h (horário local) dentro de um salão de festas, que divide o estacionamento com outros estabelecimentos. O crime ocorreu em Stockton, uma cidade de 320 mil habitantes a cerca de 64 quilômetros ao sul de Sacramento.

As autoridades não divulgaram de imediato detalhes sobre o estado dos feridos. Segundo a agência de notícias AP News, a polícia informou apenas que "vários deles foram levados a hospitais".

