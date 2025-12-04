Uma mulher identificada como Poonam foi presa após confessar o assassinato da própria sobrinha, Vidhi, de seis anos, durante uma celebração de casamento na cidade de Panipat, no norte da Índia.
De acordo com a polícia, o crime teria sido motivado por ciúmes, após a suspeita afirmar que a criança “era mais bonita do que ela”.
Vidhi participava da cerimônia ao lado dos pais, do irmão de 10 meses e da avó. Durante as comemorações, o pai da menina recebeu uma ligação informando que ela havia desaparecido, o que deu início às buscas. Cerca de uma hora depois, a avó, Omwati, encontrou a criança morta em um depósito próximo, com a cabeça submersa em uma banheira com água.
A menina chegou a ser socorrida e levada a um hospital da região, mas não resistiu. Após a confirmação da morte, Poonam foi presa e confessou o crime.
Em entrevista ao New York Post, o superintendente de polícia Bhupender Singh afirmou que o crime ocorreu enquanto os convidados estavam fora da residência. Segundo ele, a suspeita teria seguido a criança até o terraço, colocado Vidhi em uma banheira plástica com água e cometido o afogamento.
Durante o interrogatório, Poonam disse à polícia que “não queria que ninguém ficasse mais bonito do que ela no casamento” e que se sentia incomodada com garotas bonitas.
Outros Crimes
Ainda segundo a polícia, a mulher também confessou outros três homicídios. Em 2023, ela teria assassinado a filha da cunhada, de nove anos, e, em seguida, o próprio filho, numa tentativa de “evitar suspeitas”. Já em agosto deste ano, outra menina teria sido morta por ela em uma cidade próxima, também por ciúmes da aparência da vítima.
As autoridades informaram que a família acreditava que as mortes anteriores tinham sido acidentais. De acordo com a polícia, os crimes teriam sido cometidos em sequência. Todos os casos seguem sob investigação.