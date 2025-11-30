Divulgação A Southwest Airlines está mudando suas políticas de voo

Uma companhia aérea dos EUA passará a exigir que os passageiros que não couberem nos braços de seus assentos paguem por um apoio extra. A medida faz parte de uma série de mudanças recentes da Southwest Airlines, que vão entrar em vigor em janeiro.

Em um comunicado, a empresa afirmou que está atualizando procedimentos enquanto se prepara para adotar assentos marcados, o que inclui as acomodações a passageiros com sobrepeso.

Mudanças

lxeyPnferov/iStock Passageiros que precisam de mais espaço devem comprar o apoio extra antes de embarcar





Atualmente, viajantes com sobrepeso podem pagar por um assento extra antes das viagens, com possibilidade de reembolso depois, ou ainda solicitar um assento adicional gratuito no aeroporto. Com a nova política, o reembolso ainda poderá ocorrer, mas não será mais garantido.

“Para garantir espaço, informamos aos clientes que já utilizaram a política de assento extra que comprem esse assento no momento da reserva”, disse a companhia.

A Southwest é uma companhia conhecida por permitir que os passageiros escolhessem o assento somente após o embarque e por despachar bagagens gratuitamente, o que a diferenciava das concorrentes por esse modelo mais flexível. A partir do ano que vem, as duas práticas vão ser encerradas.

Pelas novas regras, a empresa ainda poderá reembolsar a segunda passagem, mas apenas em casos em que o voo não esteja totalmente lotado na hora da decolagem e se ambos os bilhetes tiverem sido comprados pelo mesmo preço. O passageiro também vai precisar pedir o reembolso em até 90 dias após o voo.

Caso o passageiro necessite de um apoio extra e não comprar com antecedência, ele precisa adquirir o adicional no próprio aeroporto. Se o voo estiver cheio, ele vai ser realocado em outra viagem.

Polêmica

A novidade não foi bem recebida por quem utilizava o direito de ter um assento extra disponível. Segundo um agente de viagens em Orlando e criador de conteúdo voltado para pessoas plus size, em entrevista à AP News, a mudança tende a prejudicar passageiros de todos os perfis.





Ele conta que a política atual da Southwest ajuda a tornar o voo mais confortável para viajantes com sobrepeso e também garante mais espaço para todos.

A Southwest enfrenta dificuldades recentes e está sob pressão de investidores ativistas para aumentar lucros e receitas. No ano passado, também anunciou que passaria a cobrar por mais espaço para as pernas e que ofereceria voos noturnos.