Reprodução/redes sociais Rebeca Tavares Almeida foi presa em casa na véspera do aniversário de 19 anos

Uma jovem foi presa nesta sexta-feira (28) em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, suspeita de envenenar a própria mãe com uma cápsula de medicamento preenchida com veneno de rato, conhecido como “chumbinho”. A vítima precisou ser internada, mas sobreviveu.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), Rebeca Tavares Almeida, que completa 19 anos neste sábado (29), contou com a ajuda do próprio pai, companheiro da vítima, para envenenar a mãe. Marcos Almeida da Silva fugiu e permanece foragido. O caso foi confirmado pelo Portal iG.

Descoberta

As investigações começaram depois que Rebeca contou à polícia que a mãe estava internada por ter tomado um remédio supostamente misturado com “chumbinho”. Segundo ela, o pai contou que estaria adulterando o medicamento de uso contínuo da vítima.

Os policiais descobriram várias inconsistências no relato da jovem, através de testemunhas e de diligências ligadas ao caso. Segundo os agentes, ficou comprovado que ela não só sabia do plano, como participou ativamente de todas as etapas do envenenamento.

"Após perícias nos aparelhos celulares, foi possível identificar pesquisas feitas pela jovem sobre tipos de veneno, efeitos do chumbinho e até consequências legais relacionadas à perda de direitos sucessórios por herdeiros envolvidos na morte de familiares", destacou a PCERJ.

Mulher foi envenenada duas vezes

Divulgação/PCERJ A Polícia Civil segue em busca do pai, considerado foragido





Segundo a polícia, o crime vinha sendo planejado havia semanas, incluindo um teste da letalidade do veneno com galinhas em um quintal próximo, matando os animais.

A investigação aponta que pai e filha misturaram chumbinho em um cachorro-quente oferecido à vítima no dia 12 de outubro, que chegou a ser hospitalizada após o consumo. Ela foi tratada e recebeu alta.

Uma semana depois, no dia 19 de outubro, a dupla teria tentado novamente, colocando o veneno dentro da cápsula de um medicamento da vítima. A mulher precisou ficar internada em uma unidade de saúde de novo.

Motivação financeira

Segundo os investigadores, uma das possíveis motivações do crime seria interesse financeiro. A mãe havia contratado um seguro de vida no qual os dois filhos eram beneficiários. Para a polícia, o segundo filho não tinha qualquer conhecimento do plano.





Rebeca teria ajudado diretamente no crime, fazendo transações bancárias, transferências e cuidando do dinheiro junto com o pai. A polícia concluiu que ela agiu em total parceria com ele e ainda demonstrou irritação quando o plano para matar a mãe não funcionou.

A jovem foi presa em uma casa em São Gonçalo e deve responder por tentativa de homicídio qualificado cumprido. As buscas continuam para localizar o pai.