Casa Branca/Reprodução Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (29) que as companhias aéreas devem considerar o fechamento total do espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela.

A declaração publicada na rede social The Truth acaba aumentando a tensão entre os EUA e o governo de Nicolás Maduro.

Na publicação Trump diz: “A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de pessoas, por favor, considerem o FECHAMENTO TOTAL DO ESPAÇO AÉREO ACIMA E AO REDOR DA VENEZUELA”.

O episódio acontece um dia após a divulgação de que Trump e Maduro teriam conversado por chamada telefónica durante o último final de semana. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times.

Os dois presidentes teriam discutido a possibilidade de um encontro nos Estados Unidos.







Escalada de tensão

Desde agosto, os EUA mobilizam um forte aparato militar no Caribe, em uma área próxima à costa venezuelana.

Mais de 20 embarcações que supostamente transportavam drogas foram bombardeadas, deixando ao menos 83 mortos, segundo o governo de Trump.

Além dos ataques, e a grande presença militar na região, Trump também autorizou operações secretas da CIA na Venezuela.

A justificativa da Casa Branca para a mobilização é conduzir uma operação contra o narcotráfico internacional. Mas, de acordo com autoridades americanas, o objetivo final seria retirar Maduro do poder.

Na quinta-feira (27), Trump já havia afirmado que "muito em breve" os Estados Unidos iniciariam uma ofensiva terrestre contra o narcotráfico na Venezuela. Mas sem detalhes do pretendido.

De acordo com o The Guardian, na semana passada, a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) alertou as principais companhias aéreas sobre uma "situação potencialmente perigosa" ao sobrevoar a Venezuela devido ao "agravamento da situação de segurança e ao aumento da atividade militar dentro e nos arredores" do país.

Após o alerta emitido pela FAA, a Venezuela revogou os direitos de operação de seis grandes companhias aéreas internacionais que haviam interrompido seus voos para o país.