O empresário Luciano Hang compartilhou nesta terça-feira (25), em suas redes sociais um vídeo que mostra seu avião realizando pouso “de lado” por causa dos ventos que atingiram Santa Catarina.

De acordo com o post de Hang, o voo saiu de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e enfrentou ventos que atingiram 60 km/h em Santa Catarina ao pousar.

Em meio a ventania, Avião de Luciano Hang realiza "pouso de lado em SC"pic.twitter.com/m0eDoag2cM — iG (@iG) November 25, 2025



A manobra utilizada nessa situação é conhecida como pouso com vento de través. Em entrevista para o Portal iG, o engenheiro aeronáutico Shailon Ian explica que essa manobra é a recomendada pelo manual da aeronave quando o vento, além de forte, pega a lateral do avião no momento do pouso.

Em caso de aviões a jato, uma das técnicas mais utilizadas é a aproximação coordenada utilizando leme e aileron (controla a inclinação lateral da aeronave), especialmente em condições de vento intenso ou durante pousos em pistas curtas. De acordo com Shailon Ian, cada avião possui seu limite em casos de ventos fortes e essas informações estão presentes no manual do avião.

Essa técnica permite que a aeronave se aproxime da pista com uma razão de descida e velocidades que podem estar acima dos parâmetros ideais de uma aproximação estabilizada, sem comprometer a segurança do pouso. Além disso, ajuda a evitar a colisão da ponta da asa ou do motor com o solo durante o arredondamento final para o toque.

Essa abordagem é particularmente útil para aeronaves leves e de asas altas. Nelas, o piloto utiliza o leme para alinhar o nariz da aeronave com a pista e os aileron para corrigir a deriva lateral causada pelo vento. O resultado é uma aproximação mais controlada e firme.

Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de risco elevado de chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de granizo para os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro nesta terça-feira (25). Os quatro estados estão em alerta vermelho, sinalizando grande perigo de tempestades.

As condições serão mais graves nas áreas próximas ao litoral, onde a chuva pode chegar a 100 mm e os ventos podem ultrapassar 100 km/h. O órgão alerta que isso aumenta o risco de danos a casas e prédios, falta de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e problemas no transporte pelas estradas.



