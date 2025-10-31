Reprodução/Wikimedia Commons Queda brusca força pouso de emergência de voo da JetBlue na Flórida

Passageiros de um voo da JetBlue foram hospitalizados após a aeronave perder altitude e fazer um pouso de emergência na Flórida, na tarde de quinta-feira (30), segundo as autoridades dos Estados Unidos.

De acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA), o Airbus A320 partiu do Aeroporto Internacional de Cancún, no México, com destino ao Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey, quando apresentou o problema. O avião foi desviado para o Aeroporto Internacional de Tampa, onde pousou por volta das 14h, segundo informações do New York Post.

Ainda não há informações sobre o número de passageiros ou tripulantes hospitalizados nem sobre a gravidade dos ferimentos.

Em nota, a JetBlue informou que a aeronave foi retirada de serviço para inspeção e que irá investigar a causa da queda de altitude.

"A segurança de nossos clientes e tripulantes é sempre nossa principal prioridade, e trabalharemos para apoiar os envolvidos", afirmou a companhia aérea.





A FAA confirmou que também irá investigar o incidente.