Divulgação/PCBA Homem foi preso em flagrante por porte irregular de arma de fogo

A Polícia Civil da Bahia (PCBA) prendeu no domingo (02) um homem de 27 anos por suspeita de tentativa de homicídio contra o próprio filho, de 14 anos. Ele teria disparado sete vezes contra o jovem dentro da casa onde moravam em Itapetinga, no sudoeste da Bahia.

O adolescente foi atingido por seis tiros nas pernas e um de raspão no abdômen. Inicialmente, ao acionarem a polícia, os familiares disseram que o crime teria ocorrido após uma tentativa de assalto, mas os agentes descartaram a hipótese após a perícia no local. Ainda não está claro o motivo dos disparos.

Homem foi preso no dia seguinte

Os investigadores descobriram que o autor dos disparos seria o pai do adolescente, que fugiu após o crime, ocorrido no sábado (1º). No domingo, o suspeito foi preso após a polícia receber denúncias de que ele estaria escondido em uma casa no bairro vizinho.

Segundo a PCBA, o homem tentou se desfazer de um revólver calibre 38, carregado com duas munições intactas, que teria sido usado nos disparos contra o próprio filho. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) de Itapetinga.





Um mandado de busca foi cumprido na residência da família nesta segunda (03), onde os agentes encontraram manchas de sangue em diversos cômodos da casa e estojos de munição calibre 380, compatíveis com a arma apreendida com o suspeito.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil da Bahia para atualizações sobre o estado de saúde do adolescente. A reportagem será atualizada assim que tivermos resposta.

