Reprodução/ Redes Sociais Rompimento do reservatório assustou moradores e deixou cenário de destruição.





Um reservatório da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) rompeu na manhã deste sábado (8), em Campina Grande, no estado da Paraíba. A estrutura, localizada no bairro da Prata, deixou uma morte e duas pessoas feridas, segundo informações oficiais da empresa e do Governo do Estado .

A idosa que morreu no local foi identificada como Maria do Socorro Leal Teixeira de Araújo e tinha 62 anos. Outras duas pessoas foram socorridas e levadas ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande . Segundo boletim médico, ambas estão fora de perigo.

Foto: Reprodução Rompimento de reservatório da Cagepa provoca destruição e deixa uma mulher morta em Campina Grande, no estado da Paraíba.





De acordo com comunicado da Cagepa, cerca de 40 bairros de Campina Grande e os municípios de Lagoa Seca, Lagoa de Roça, Areial e Montadas ficaram temporariamente sem abastecimento de água. A empresa informou que equipes técnicas foram acionadas e trabalham para restabelecer o fornecimento o mais rápido possível.

O Governo da Paraíba confirmou que equipes da empresa, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, SUPLAN e Secretaria de Infraestrutura estão mobilizadas no local. Uma comissão especial será criada para investigar as causas do rompimento e garantir o mapeamento completo dos danos.

“Estaremos dando todo o suporte e apoio a essa família, pois, infelizmente, é um dano irreparável, e também a todos os outros atingidos”, declarou o governador João Azevêdo (PSB) durante coletiva na sede da Cagepa.

O governador afirmou ainda que o Estado prestará assistência integral às vítimas e aos moradores afetados.

“A Secretaria de Desenvolvimento Humano já se encontra aqui para realizar levantamento casa por casa. Todo o suporte será dado pelo Governo do Estado e pela Cagepa. Seja um portão, seja uma casa, seja um veículo. Ninguém ficará no prejuízo por esse desastre”, garantiu.

Segundo Azevêdo, o abastecimento de água na região deve sofrer oscilações entre 24 e 48 horas, até que os reparos emergenciais sejam concluídos.

O governador também informou que uma inspeção de engenharia será intensificada ainda neste sábado para identificar a causa específica do colapso, verificar a segurança das demais câmaras e iniciar o processo de recuperação estrutural do reservatório.

Por meio de nota, a Cagepa lamentou o ocorrido e afirmou que “todo o aparato da empresa e do Governo do Estado está à disposição para prestar o apoio necessário às famílias afetadas”.