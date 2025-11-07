Reprodução/IndyStar Maria Florinda foi morta ao ser confundida com invasora

Uma mulher de 32 anos foi morta a tiros na manhã de quarta-feira (05) após chegar ao endereço errado para um serviço de limpeza, em Indiana, nos EUA. O crime foi testemunhado pelo marido, que pede justiça pela morte da esposa. O caso foi divulgado pelo portal local, IndyStar.

Ela teria sido baleada pelo morador da residência, que chegou a acionar a polícia relatando uma tentativa de invasão domiciliar.

Morta após confundir casa

Maria Florinda Ríos Pérez, faxineira e mãe de quatro filhos, foi baleada pouco antes das 7h (horário local), quando ela e o marido, Mauricio Velázquez, chegaram a uma casa onde acreditavam ter sido contratados para trabalhar. O jornal informou que o casal, que atuava de forma autônoma, verificou o endereço duas vezes e chegou a dar voltas no bairro para confirmar que estavam no local correto.

Ao tentar abrir a porta com as chaves fornecidas pelo contratante, Maria brincou com o marido, que estava tendo dificuldade, e pegou o chaveiro da mão dele. Nesse momento, um disparo foi ouvido, e ela caiu ferida na entrada da residência.

“Ela nem chegou a colocar a chave na fechadura e o disparo foi feito. Vi minha esposa dar dois passos para trás e as chaves caírem", relatou Velázquez.

O marido também relatou ao IndyStar que tentou socorrer a esposa, mas "o sangue não parava de sair”.

Denúncia de tentativa de invasão

A polícia foi acionada para uma possível tentativa de invasão no endereço e, ao chegar no local, encontrou o casal na varanda. Apesar das tentativas de reanimação, a vítima morreu no local, informou o jornal.

A Polícia local confirmou que o casal acreditava estar entrando em uma casa onde realmente havia sido contratado para trabalhar. “Os fatos não indicam que houve tentativa de invasão residencial”, informou a corporação em nota enviada para a imprensa.





As investigações continuam, e até o momento ninguém foi preso. O caso ocorre em um estado que possui leis rígidas de “legítima defesa ampliada”(Stand Your Ground), que permitem o uso de força letal para proteger a residência.

Maria deixou três filhas, de 17, 10 e 8 anos, e um bebê de quase um ano. O marido tenta agora providenciar o traslado do corpo para a Guatemala, país de origem da família.