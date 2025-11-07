Reprodução/redes sociais Esquadrão antibombas foi enviado para a mesquita

Ao menos duas explosões atingiram uma mesquita localizada dentro de uma escola pública nesta sexta-feira (07) em Jacarta, capital da Indonésia, deixando ao menos 54 feridos. Segundo agências de noticias internacionais, a maioria das vítimas são estudantes.

Os relatos indicam que as explosões ocorreram durante um horário de orações, momento em que a mesquita estava cheia. Os fiéis correram em pânico para fugir da fumaça cinza que tomava conta do local. Segundo as últimas informações da AP News, ainda não há registro de mortes.



Explosões em escola

Testemunhas relataram à imprensa local que ouviram as fortes explosões por volta do meio-dia (2h da manhã no horário de Brasília), no momento em que o sermão tinha começado na mesquita da Escola Secundária Estadual 27, situada dentro de um complexo da Marinha.

Segundo o chefe da Polícia de Jacarta, Asep Edi Suheri, a maioria das vítimas sofreu ferimentos de leves a graves causados por estilhaços de vidro. O motivo das explosões ainda é desconhecido, mas os estouros teriam ocorrido próximos ao sistema de som da mesquita.

Os feridos foram levados a hospitais próximos. Parte já recebeu alta, mas 20 estudantes seguem internados, três deles em estado grave, de acordo com as agências.





Equipes antibombas foram enviadas ao local e encontraram armas de brinquedo, incluindo rifles e uma pistola, perto do local das explosões. A polícia ainda investiga as causas do incidente e pediu cautela para evitar especulações sobre um possível ataque.

“Deixem as autoridades trabalharem primeiro. Assim que tivermos os resultados, informaremos ao público", disse o chefe de polícia.