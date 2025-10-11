Reprodução/Sky 5 Imagens divulgadas nas redes mostram carros carbonizados, estruturas destruídas e outros veículos ainda em chamas

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas e várias estão desaparecidas após uma explosão em uma fábrica de bombas na cidade de McEwen, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos.

A explosão, que ocorreu nesta sexta-feira (10) por volta das 7h45, no horário local, foi "devastadora", conforme o xerife do Condado de Humphreys, Chris Davis.

"Temos várias pessoas desaparecidas neste momento", disse Davis. "Podemos confirmar que temos algumas pessoas que estão mortas", disse, em entrevista coletiva. O número de mortos, no entanto, ainda não foi divulgado pelas autoridades.

"Não há nada para descrever. Elas desapareceram", disse ele. Ainda segundo o xerife, uma pessoa que inicialmente se acreditava estar no local estava em casa. Quatro ou cinco pessoas foram levadas para um hospital próximo.

De acordo com informações locais, a explosão aconteceu na fábrica Accurate Energetic Systems. No site da companhia, ela é descrita como uma fabricante de "produtos energéticos que atendem aos setores de defesa, aeroespacial e demolição".

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram carros carbonizados, estruturas destruídas e outros veículos ainda em chamas.

🚨 BREAKING A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6— American Press 🗽 (@americanspress) October 10, 2025





Ainda segundo as autoridades de segurança, o incidente abalou casas próximas e provocou danos menores na região.

"Achei que a casa tivesse desabado comigo dentro", disse Gentry Stover à Associated Press por telefone. "Moro muito perto da Accurate e percebi cerca de 30 segundos depois de acordar que tinha sido ali", concluiu.

O governador do Tennessee, Invoice Lee, disse em uma publicação nas redes sociais que o gabinete estava monitorando a situação, à qual se referiu como um "incidente trágico".





As autoridades estaduais e locais seguem trabalhando com agências federais para atender à ocorrência e descobrir o que causou a explosão.