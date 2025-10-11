Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas e várias estão desaparecidas após uma explosão em uma fábrica de bombas na cidade de McEwen, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos.
A explosão, que ocorreu nesta sexta-feira (10) por volta das 7h45, no horário local, foi "devastadora", conforme o xerife do Condado de Humphreys, Chris Davis.
"Temos várias pessoas desaparecidas neste momento", disse Davis. "Podemos confirmar que temos algumas pessoas que estão mortas", disse, em entrevista coletiva. O número de mortos, no entanto, ainda não foi divulgado pelas autoridades.
- Estados Unidos: Trump anuncia tarifaço de 100% sobre produtos da China
"Não há nada para descrever. Elas desapareceram", disse ele. Ainda segundo o xerife, uma pessoa que inicialmente se acreditava estar no local estava em casa. Quatro ou cinco pessoas foram levadas para um hospital próximo.
De acordo com informações locais, a explosão aconteceu na fábrica Accurate Energetic Systems. No site da companhia, ela é descrita como uma fabricante de "produtos energéticos que atendem aos setores de defesa, aeroespacial e demolição".
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram carros carbonizados, estruturas destruídas e outros veículos ainda em chamas.
Ainda segundo as autoridades de segurança, o incidente abalou casas próximas e provocou danos menores na região.
"Achei que a casa tivesse desabado comigo dentro", disse Gentry Stover à Associated Press por telefone. "Moro muito perto da Accurate e percebi cerca de 30 segundos depois de acordar que tinha sido ali", concluiu.
O governador do Tennessee, Invoice Lee, disse em uma publicação nas redes sociais que o gabinete estava monitorando a situação, à qual se referiu como um "incidente trágico".
As autoridades estaduais e locais seguem trabalhando com agências federais para atender à ocorrência e descobrir o que causou a explosão.