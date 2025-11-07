Reprodução/freepik Passagem de ciclone deve causar fortes temporais no Centro-Sul

A formação de um ciclone extratropical no Sul do país se destaca nesta sexta-feira (07). Provocado pelo deslocamento de um centro de baixa pressão vindo do Paraguai em direção à costa do Rio Grande do Sul, acompanhado de uma nova frente fria, o ciclone deve provocar temporais e ventos fortes nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho de grande perigo para acumulado de chuva e para ventos costeiro no litoral e no interior gaúcho. São previstos ventos de 100 km/h e chuva acima de 100 mm em 24h. Veja a previsão do tempo por região.

Sul

O ciclone formado no Rio Grande do Sul deixa o tempo instável em todo o estado, em que temporais podem ocorrer durante todo o dia, explica a previsão da Climatempo.

Além dos alertas vermelhos no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina estão sob alerta de perigo para tempestades e queda de granizo. Os principais riscos são para acumulados elevados, alagamentos, quedas de energia e transtornos nas estradas.

Sudeste

A frente fria atuante no Sul vai impactar o Sudeste a partir desta sexta. São esperados chuvas fortes em São Paulo e Minas Gerais, com possibilidade de temporais localizados, principalmente à noite.

O Climatempo analisa que o tempo fica mais estável no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, mas ainda com chuva fraca e isolada no litoral.

Centro-Oeste

Estão previstas chuvas de moderadas a fortes na metade norte de Goiás e no centro-leste de Mato Grosso, com raios e ventos fortes, provocadas pelo fluxo de umidade vindo da Amazônia.

No sul de Mato Grosso do Sul, o avanço do ciclone extratropical gera pancadas mais intensas, com acumulados elevados e rajadas fortes.





Nordeste

A frente fria também impacta áreas do Nordeste, principalmente no sudoeste da Bahia. A área está sob alerta de perigo para tempestades, segundo o Inmet. Na metade sul do Piauí e oeste do Maranhão, devem ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia.

Nas demais áreas da região, o tempo permanece seco, com sol predominante e umidade relativa do ar baixa no interior.

Norte

As chuvas perdem força nesta sexta-feira, podendo ocorrer ainda de forma fraca e isolada no Amazonas, Acre e Rondônia. Há ainda a possibilidade de chuvas de moderadas a fortes em Roraima e no Tocantins.