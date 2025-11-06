Reprodução/QB News Van ligada a COP30 é incendiada durante a madrugada em Belém.

Uma van contratada para realizar o transporte de uma delegação estrangeira que participa da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) foi incendiada por criminosos na madrugada desta quarta-feira (5), no bairro do Guamá, em Belém.

Segundo informações da Polícia Civil do Pará (PCPA) ao Portal iG, apurações iniciais dão conta de que o veículo estava estacionado em frente à casa do proprietário quando foi incendiado. A parte dianteira do carro foi parcialmente destruída.





O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas foram contidas antes da chegada da equipe. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia Seccional do Guamá. Além disso, testemunhas foram ouvidas e perícias solicitadas para auxiliar no esclarecimento dos fatos e na identificação dos envolvidos. A PCPA descartou qualquer ligação do crime com a COP30.

O caso aconteceu a cinco dias do início oficial da COP30, evento que deve reunir 60 mil visitantes na capital paraense entre os dias 10 e 21 de novembro, para discutir e negociar ações globais contra as mudanças climáticas.