Van ligada a COP30 é incendiada durante a madrugada em Belém.
Reprodução/QB News
Van ligada a COP30 é incendiada durante a madrugada em Belém.

Uma van contratada para realizar o transporte de uma delegação estrangeira que participa da  30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30)  foi incendiada por criminosos na madrugada desta quarta-feira (5), no bairro do Guamá, em Belém.

Segundo informações da Polícia Civil do Pará (PCPA) ao Portal iG, apurações iniciais dão conta de que o veículo estava estacionado em frente à casa do proprietário quando foi incendiado. A parte dianteira do carro foi parcialmente destruída.


O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas foram contidas antes da chegada da equipe. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia Seccional do Guamá. Além disso, testemunhas foram ouvidas e perícias solicitadas para auxiliar no esclarecimento dos fatos e na identificação dos envolvidos. A PCPA descartou qualquer ligação do crime com a COP30.

O caso aconteceu a cinco dias do início oficial da COP30, evento que deve reunir 60 mil visitantes na capital paraense entre os dias 10 e 21 de novembro, para discutir e negociar ações globais contra as mudanças climáticas.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-11-06/as-vesperas-da-cop30--van-de-delegacao-e-incendiada-em-belem.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes