Uma forte explosão atingiu na tarde de sábado (1º) um supermercado da rede Waldo’s, no centro de Hermosillo, estado de Sonora, no norte do México. O incidente provocou a morte de pelo menos 23 pessoas e deixou outras 12 feridas, de acordo com as autoridades locais.
Equipes de resgate foram acionadas após o incêndio tomar conta do prédio e se espalhar rapidamente para áreas vizinhas. A Procuradoria-Geral de Sonora informou que o fogo teve origem dentro do estabelecimento e que as investigações preliminares apontam para um possível problema em um transformador elétrico.
“Até o momento, não há sinais de que o incêndio tenha sido intencional” , afirmou o procurador Gustavo Salas. Segundo ele, a maioria das vítimas morreu por inalação de gases tóxicos, e entre os mortos há menores de idade. O processo de identificação dos corpos ainda está em andamento.
O governador de Sonora, Alfonso Durazo, lamentou o ocorrido e prestou solidariedade às famílias. A presidente Claudia Sheinbaum também se manifestou nas redes sociais, expressando condolências e oferecendo apoio às autoridades locais.
A explosão ocorreu por volta das 14h, horário local (17h em Brasília), e provocou pânico entre clientes e moradores. Estabelecimentos próximos precisaram ser esvaziados, e imagens divulgadas pela imprensa mexicana mostram a fachada do supermercado destruída, com vidros estilhaçados e marcas de fuligem.