Reprodução/X Incêndio em loja deixa 23 mortos no México

Uma forte explosão atingiu na tarde de sábado (1º) um supermercado da rede Waldo’s, no centro de Hermosillo, estado de Sonora, no norte do México. O incidente provocou a morte de pelo menos 23 pessoas e deixou outras 12 feridas, de acordo com as autoridades locais.



Equipes de resgate foram acionadas após o incêndio tomar conta do prédio e se espalhar rapidamente para áreas vizinhas. A Procuradoria-Geral de Sonora informou que o fogo teve origem dentro do estabelecimento e que as investigações preliminares apontam para um possível problema em um transformador elétrico.



“Até o momento, não há sinais de que o incêndio tenha sido intencional” , afirmou o procurador Gustavo Salas. Segundo ele, a maioria das vítimas morreu por inalação de gases tóxicos, e entre os mortos há menores de idade. O processo de identificação dos corpos ainda está em andamento.



O governador de Sonora, Alfonso Durazo, lamentou o ocorrido e prestou solidariedade às famílias. A presidente Claudia Sheinbaum também se manifestou nas redes sociais, expressando condolências e oferecendo apoio às autoridades locais.



A explosão ocorreu por volta das 14h, horário local (17h em Brasília), e provocou pânico entre clientes e moradores. Estabelecimentos próximos precisaram ser esvaziados, e imagens divulgadas pela imprensa mexicana mostram a fachada do supermercado destruída, com vidros estilhaçados e marcas de fuligem.