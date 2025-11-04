Reprodução Diferentes produtos estão sendo recolhidos dos supermercados dos EUA

Um surto da bactéria Listeria monocytogenes nos EUA deixou seis pessoas mortas e 25 hospitalizadas, segundo atualização divulgada pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) nesta segunda-feira (03). A contaminação foi associada a massas instantâneas, que estão sendo recolhidas de todo o país.

O surto, anunciado inicialmente em junho, levou a uma série de recalls de refeições prontas que utilizam massas fornecidas pela empresa Nate’s Fine Foods. As informações foram divulgadas pela NBC News.

Alimentos contaminados em 18 estados

O órgão responsável pelo controle de alimentos do país trabalha em conjunto com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) na investigação do caso, que já se espalhou por 18 estados norte-americanos.

Os estados em que o surto bacteriano foi confirmado são: Califórnia, Flórida, Havaí, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Carolina do Norte, Nevada, Ohio, Oregon, Carolina do Sul, Texas, Utah, Virgínia e Washington.

Desde a última atualização do CDC, foram registradas sete novas infecções e duas mortes adicionais. Entre os casos confirmados, há um caso associado à gestação, que resultou em perda do bebê.

Alimentos afetados

A empresa Nate’s Fine Foods anunciou em setembro o recolhimento de vários produtos de massa instantânea, vendidos em grandes redes de supermercados dos EUA como Trader Joe’s, Walmart, Kroger e Safeway. Entre os produtos incluídos, de acordo com a NBC News, estão:

Home Chef Chicken Fettuccine Alfredo (Kroger e Walmart)

Marketside Grilled Chicken Alfredo with Fettuccine (Kroger e Walmart)

Marketside Linguine with Beef Meatballs & Marinara Sauce (Walmart)

Saladas de massa vendidas em Albertsons, Safeway e Vons

Trader Joe’s Cajun Style Blackened Chicken Breast Fettuccine Alfredo

Scott & Jon’s Shrimp Scampi with Linguini Bowls

Saladas de massa defumada das redes Kroger, Giant Eagle e Sprouts Farmers Market





A FDA recomenda que os consumidores verifiquem geladeiras e freezers e descartem imediatamente qualquer produto listado entre os recolhidos.

O que é a bactéria?

Segundo o Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar (FSIS), o consumo de alimentos contaminados pode causar listeriose, uma infecção grave que representa risco principalmente para idosos, gestantes, recém-nascidos e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido.





Os sintomas incluem febre, dores musculares, dor de cabeça, rigidez no pescoço, confusão, perda de equilíbrio e convulsões, frequentemente precedidos por diarreia ou outros sintomas gastrointestinais. Em gestantes, a infecção pode provocar abortos espontâneos, natimortos ou infecções graves no bebê.

De acordo com o CDC, a listeriose é a terceira principal causa de morte por doenças alimentares nos Estados Unidos. Estima-se que, anualmente, 1.250 pessoas sejam infectadas e 172 morram em decorrência da bactéria.