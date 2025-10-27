Reprodução Sushi que brilha no escuro causa pânico e alerta na Tailândia

Uma consumidora tailandesa gerou preocupação nas redes sociais ao publicar fotos de um pedaço de sush i que emitia uma luz azul no escuro, levantando suspeitas de contaminação radioativa ou tóxica. O caso rapidamente viralizou e despertou o alerta de autoridades e especialistas em segurança alimentar. As informações são do South China Morning Post.

A usuária identificada como Mild Burusskorn contou que havia comprado o alimento em uma loja de uma marca conhecida, cujo nome não foi revelado, e percebeu o brilho enquanto estava em seu carro.

“Eu ia desligar as luzes e vi que havia um brilho. Fiquei me perguntando o que era aquela luz azul”, escreveu ela em um grupo de consumidores no último domingo, segundo o jornal Khasod.

“A luz estava apenas naquele pedaço de sushi com ovo, que eu pedi porque a bandeja já estava quase vazia.”

Assustada, Mild afirmou que desistiu de comer o produto.

“Não tive coragem de comer depois de ver isso. Estou chocada. Nunca vi algo assim antes.”

O relato rapidamente gerou centenas de comentários de outros usuários, a maioria aconselhando que ela descartasse o alimento.

“É muito assustador. Costumo comprar sushi em shoppings e supermercados, mas agora vou repensar isso”, escreveu uma internauta.

Especialista explica o fenômeno

Diante da repercussão, Jessada Denduangboripant, professor associado do Departamento de Biologia da Universidade Chulalongkorn, esclareceu o caso em suas redes sociais. Segundo ele, o brilho provavelmente se deve à bioluminescência, um fenômeno causado por micro-organismos.

“Sushis que brilham geralmente estão contaminados com micro-organismos bioluminescentes” , explicou o professor.

“Certos frutos do mar podem emitir luz sem exposição a luz negra ou ultravioleta.”

Jessada apontou três possíveis causas para o ocorrido:

Contaminação por bactérias bioluminescentes, como a Photobacterium phosphoreum; O peixe utilizado pode ter ingerido plâncton ou bactérias do tipo Vibrio harveyi; Presença de compostos químicos com fósforo, como fosfatos usados para reter umidade, ou peróxido de hidrogênio empregado como agente de branqueamento.



“É possível que o sushi de ovo tenha sido contaminado por frutos do mar crus”, acrescentou.

O biólogo afirmou que a contaminação microbiana é a explicação mais provável, e não o uso de aditivos químicos.

Ele ainda alertou que o alimento deveria ser encaminhado para análise por órgãos competentes, como o Departamento de Ciências Médicas da Tailândia, para confirmar a causa.

Risco à saúde

Independentemente da origem, Jessada reforçou que nenhum alimento que brilhe deve ser consumido, pois pode provocar diarreia ou intoxicação alimentar. “Deve ser imediatamente descartado” , alertou.

O caso fez internautas recordarem reportagens de 2023, quando polvos-de-anéis-azuis, considerados 20 vezes mais venenosos que uma cobra, foram encontrados em pratos de sushi e em restaurantes de hot pot na Tailândia. O animal chegou a ser vendido por apenas 99 baht (cerca de R$ 16) o quilo, segundo o Pattaya Mail.

Em atualização do caso, Mild contou que entrou em contato com a marca responsável pelo sushi.





“Eles me informaram que pode ter havido contaminação por bactérias de frutos do mar no momento do corte. A empresa disse que vai verificar a loja e investigar as condições de higiene” , relatou.



