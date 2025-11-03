Reprodução Quem era a jovem morta em assalto após reagir com spray de pimenta

Beatriz Munhoz, de 20 anos, foi morta com um tiro na cabeça após reagir a uma tentativa de assalto na noite de sábado (1), na zona leste de São Paulo. A jovem estava acompanhada do pai e do namorado quando foi atingida. A Polícia Civil apura se o crime tem relação com a venda de um drone anunciada nas redes sociais.

O corpo de Beatriz será velado e sepultado nesta segunda-feira (3), no Cemitério Consolação, em Sorocaba, no interior paulista. Ela havia viajado à capital para acompanhar o pai e o namorado na entrega do equipamento a um suposto comprador. O pai da vítima, Lucas Munhoz, é piloto profissional e mantém um canal no YouTube dedicado a vídeos de voos com drones.

De acordo com o namorado da jovem, Leonardo Jesus da Silva, o drone havia sido anunciado por R$ 27 mil. Ao chegarem ao endereço combinado para a entrega, os dois foram surpreendidos por criminosos armados. Durante a abordagem, Beatriz utilizou um spray de pimenta para tentar afastar os suspeitos. Um deles reagiu e atirou, atingindo a jovem na cabeça.

Beatriz chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Estadual de Sapopemba, mas não resistiu aos ferimentos.

“Que crueldade” , desabafa o pai nas redes sociais



Abalado, o pai da vítima usou as redes sociais para lamentar a morte da filha e pedir justiça.

“Ai, que crueldade que fizeram com a minha pequena. Vocês sabem como ela era, uma pessoa do bem. A gente foi vítima de um assalto, entregamos tudo, e mesmo assim deram um tiro na cabeça dela” , escreveu Lucas Munhoz.

Em outro trecho da publicação, ele fez um apelo às autoridades públicas:





“Isso não pode acontecer com outros pais. Essa bandidagem, o tráfico, esses bandidos armados têm que acabar. Eu imploro ao governo que faça algo. Pelo amor de Deus.”

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e prender os responsáveis pelo crime. A principal linha de apuração é de que o assalto tenha sido planejado a partir do anúncio de venda do drone.