USDA Food Safety and Inspection Service/Reprodução Refeições prontas foram contaminadas com a bactéria Listeria monocytogenes

Quatro pessoas morreram e ao menos 20 ficaram doentes em 15 estados dos Estados Unidos após consumir refeições prontas contaminadas com a bactéria Listeria, segundo atualização mais recente dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) do país.

O Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura (FSIS) ampliou o alerta de saúde pública após identificar novos lotes de massas pré-cozidas com a bactéria.

Entre os produtos envolvidos estão bandejas de 340 g vendidas no Walmart, rotuladas como Linguine com almôndegas de carne bovina e molho marinara, com validade para 22, 24, 25, 29 e 30 de setembro, e 1º de outubro de 2025. Elas trazem no selo de inspeção do USDA os números “EST. 50784” ou “EST. 47718”.

Também estão incluídas bandejas de 454 g vendidas no Trader Joe’s, rotuladas como Fettuccine Alfredo com peito de frango grelhado ao estilo cajun, com validade em 20, 24 ou 27 de setembro de 2025, com selo “P-45288”.

Um dos fabricantes testou a massa pré-cozida usada nesses pratos e confirmou a presença de Listeria monocytogenes . Novos testes vão indicar se a bactéria é geneticamente relacionada à cepa responsável pelas infecções.

Posições das empresas

O Trader Joe’s orientou os consumidores: “ Se você comprou o Cajun Style Chicken Fettuccine Alfredo com validade de 20/09, 24/09 ou 27/09, descarte o produto ou devolva à loja para reembolso. Estamos emitindo esta orientação por precaução, pois testes em outra marca com ingrediente compartilhado indicaram possível contaminação por listeria .”

O Walmart disse ao jornal The Post: “ A saúde e a segurança de nossos clientes é prioridade. Removemos esses produtos das lojas afetadas e estamos investigando com o fornecedor .”





Riscos à saúde

O consumo de produtos contaminados com a bactéria Listeria monocytogenes pode causar listeriose, uma infecção grave especialmente perigosa para idosos, pessoas com o sistema imunológico enfraquecido e gestantes e seus recém-nascidos.

Segundo o FSIS, na gestação, a condição pode provocar aborto espontâneo, natimorto, parto prematuro ou infecções que ameacem a vida do bebê.

De acordo com informativo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, em gestantes, os sintomas podem ser febris e inespecíficos, mas a infeção pode levar à perda do feto ou ao parto prematuro.

Os sintomas da infecção incluem febre, dores musculares, dor de cabeça, rigidez na nuca, confusão, perda de equilíbrio, convulsões e, por vezes, diarreia.

A listeriose pode ser fatal para pessoas com imunidade comprometida.

Em idosos e imunossuprimidos, septicemia e meningite são comuns, com taxas de letalidade que podem chegar a 70% nos casos de meningite. A bactéria é resistente ao congelamento e pode se multiplicar mesmo em temperaturas de refrigeração.

O seu período de incubação para a forma grave da doença é considerado longo, podendo variar de 3 dias a 3 meses, o que complica o rastreio da fonte de infeção. O tratamento é feito com antibióticos específicos, sendo que cefalosporinas não são eficazes.