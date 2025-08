FreePik Vibrio vulnificus pode causar envenenamento do sangue em casos fatais

Autoridades de saúde dos Estados Unidos emitiram um alerta para banhistas e turistas que frequentam a Costa do Golfo, após um aumento preocupante de infecções por uma bactéria conhecida popularmente como “comedora de carne”. Desde o início do ano, ao menos oito pessoas morreram em decorrência da infecção por Vibrio vulnificus, quatro na Louisiana e quatro na Flórida.

Na Louisiana, os casos registrados já somam 17 em 2025, mais que o dobro da média anual de sete infecções observadas na última década, de acordo com o Departamento de Saúde do estado. Todos os infectados precisaram de hospitalização.

Na Flórida, destino turístico popular, foram confirmados 13 casos até o momento, com o mesmo número de óbitos registrados que no estado vizinho.

FreePik Os banhistas da Flórida e da Louisiana devem ficar atentos às “bactérias carnívoras”, alertaram autoridades de saúde





A situação não é inédita: em 2024, o condado de Pinellas, próximo a Tampa, contabilizou 15 casos, enquanto 19 pessoas morreram em todo o estado da Flórida por infecções causadas pela bactéria.

Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a Vibrio vulnificus é uma bactéria altamente agressiva que pode entrar no corpo humano por meio de feridas abertas em contato com águas contaminadas ou pela ingestão de frutos do mar, especialmente ostras, que costumam acumular o micro-organismo.

Esse tipo de bactéria prolifera em águas mornas e salobras, como aquelas do Golfo do México, especialmente entre os meses de maio e outubro, quando as temperaturas são mais elevadas.

Uma vez no organismo, pode causar infecções graves na corrente sanguínea ou nas feridas, com risco real de morte em poucos dias. Em casos extremos, o tratamento pode exigir a amputação de membros para conter a necrose dos tecidos afetados.

FreePik As bactérias tendem a se “concentrar” em moluscos, principalmente ostras.





O quadro mais severo, conhecido como septicemia (infecção generalizada), pode provocar lesões na pele que formam bolhas e dão a impressão de que a carne está sendo "devorada de dentro para fora", característica que inspira o apelido assustador da bactéria. Outros sintomas incluem febre, dor intensa, inchaço, vermelhidão, calor local, escurecimento da pele e secreções.

Pessoas com doenças crônicas como câncer, diabetes ou problemas hepáticos estão entre os grupos de maior risco, conforme destaca o Departamento de Saúde da Louisiana. Apesar da gravidade, o CDC informa que infecções podem ser tratadas com antibióticos se diagnosticadas precocemente.

The New England Journal of Medicine A presença de Vibrio vulnificus no sangue pode causar lesões cutâneas com bolhas.





A estimativa é de que cerca de 80 mil casos de vibriose ocorram anualmente nos EUA, a maioria relacionada ao consumo de frutos do mar contaminados. Ainda assim, o número de infecções adquiridas em praias continua sendo um motivo de preocupação crescente, especialmente com o aumento das temperaturas globais.





Autoridades pedem que banhistas evitem entrar no mar com feridas abertas e que reforcem os cuidados ao consumir frutos do mar crus ou malcozidos.

A atenção redobrada pode fazer a diferença entre uma viagem tranquila e um risco real à vida.