Reprodução/via Vechernyaya Kazan Paramédicos confirmaram a morte do bebê no local

Um bebê recém-nascido, de apenas 21 dias, morreu após supostamente ser arremessado de uma janela do quarto andar por sua irmã de cinco anos, na Rússia. A tragédia ocorreu em outubro e chocou o vilarejo russo de Vasilyevo.

De acordo com a polícia, as duas crianças estavam sozinhas em casa no momento do incidente. A mãe havia saído, enquanto o pai estava no trabalho.

Caso chocante

Testemunhas relataram à imprensa russa que ouviram gritos vindos do apartamento antes de verem o corpo da bebê imóvel sobre o concreto.

“Nossas pernas ficaram bambas diante daquela cena horrível” , contou uma das pessoas que passava pelo local.

Equipes de emergência confirmaram a morte do bebê ainda no local da queda. O Comitê de Investigação da Rússia informou que um inquérito criminal foi aberto para apurar as circunstâncias da morte.

Crime motivado por ciúmes

As autoridades investigam se a irmã mais velha teria agido por ciúmes do recém-nascido, além de buscar entender os motivos que fizeram a mãe deixar os filhos sozinhos. Um dos relatos aponta que ela havia saído para visitar uma amiga.





“As ações dos pais que deixaram as crianças desacompanhadas, assim como outras possíveis circunstâncias do caso, estão sendo analisadas”, informou um porta-voz da polícia. A mãe mulher pode ser presa.

O chefe do distrito de Zelenodolsk, em Tartaristão, Mikhail Afanasyev, lamentou o ocorrido e fez um alerta: “Expresso minhas condolências à família da vítima e peço a todos os pais que sejam vigilantes e nunca deixem seus filhos sozinhos" .