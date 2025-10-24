Reprodução Pais registraram imagens da tatuagem

Um bebê de apenas um ano teve o antebraço "tatuado" pelos pais, na Rússia, para para que vencessem uma promoção do gamer e influencer Mellstroy, ou Andrey Burim, seu nome verdadeiro.

O influenciador havia prometido sortear apartamentos avaliados em 45 mil euros (cerca de R$ 281 mil) entre internautas que produzissem os vídeos mais extremos com um link do seu projeto, ligado a um cassino.



No vídeo feito por eles é possível ler na pele do bebê a expressão “Mellstroy-Game”. A veracidade do vídeo enviado para o concurso e da tatuagem será investigada pela polícia.



De acordo com o jornal The Sun, em publicação desta quinta-feira (23), a mãe explicou, em um post, a motivação para participar do desafio.



Ela afirma que ela e o companheiro decidiram participar da competição surpreendendo Mellstroy com a tatuagem no bebê.



A mulher explica que a família mora em um apartamento alugado há três anos e não tem dinheiro para adquirir um imóvel próprio.

“Estamos endividados até o pescoço. Adoraríamos ganhar esta competição”, declarou.



Além de ter viralizado nas redes sociais do país, com internautas duvidando da veracidade da tatuagem, a polêmica chegou a Ekaterina Mizulina, chefe da Liga da Internet Segura, órgão que controla a web russa. Ela ordenou que o caso seja investigado com urgência.



De acordo com o The Sun, Ekaterina afirmou que o caso representa o “fundo do poço”, ainda que a tatuagem não seja real, uma vez que o bebê chora ao longo de todo o vídeo.



Ela também deu mais detalhes sobre as regras do concurso. Ela explicou que os participantes podem fazer o que quiserem diante das câmeras, com o objetivo de viralizar no TikTok.







A única exigência é incluir um link para o cassino do influenciador no vídeo.



"Milhares de adolescentes e até adultos pelo país estão destruindo e rasgando passaportes, raspando a cabeça, danificando propriedades e até colocando fogo em si mesmos. Isso só vai piorar. Os vídeos estão se tornando mais brutais e absurdos a cada dia, tudo por causa dos grandes prêmios prometidos pelo golpista", denunciou.



A chefe da liga garantiu que o material da tatuagem no bebê será encaminhado ao Comitê Investigativo.