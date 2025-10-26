Foto: Ricardo Stuckert/PR Lula e Trump se encontraram neste domingo (26)

A Casa Branca divulgou declarações oficiais nesta terça-feira sobre o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado no domingo (26) nas margens da 47ª Cúpula da ASEAN, em Kuala Lumpur, Malásia.

Entenda: "Vamos chegar a um acordo", diz Trump a Lula



Em postagens no X (antigo Twitter) e em comentários diretos de Trump, a administração americana descreveu a reunião como uma oportunidade para avançar em acordos comerciais.

Segundo a postagem oficial, Trump afirmou que " é uma grande honra estar com o Presidente do Brasil... Acho que conseguiremos fechar bons negócios para ambos os países... Sempre tivemos um bom relacionamento — acho que continuará assim."

O comunicado destaca o tom positivo do diálogo e a intenção de manter a cooperação entre as duas nações.

O encontro não constava na agenda oficial da Casa Branca até as últimas horas, mas foi confirmado por fontes diplomáticas e ocorreu antes de um jantar com autoridades asiáticas.

A reunião foi bilateral e informal, com foco em tarifas sobre produtos brasileiros e sanções aplicadas a autoridades do Brasil.

Nos últimos meses, as relações bilaterais haviam registrado tensões devido a tarifas elevadas sobre produtos brasileiros e sanções contra autoridades do país.





Em agosto, os EUA aumentaram tarifas de 10% para 50% em retaliação ao tratamento judicial dado a Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe em 2023.

Durante a cúpula, Trump e Lula discutiram medidas para reduzir essas tarifas e avaliaram caminhos para negociações bilaterais futuras.

Antes do encontro presencial, os presidentes mantiveram contatos em setembro, na Assembleia Geral da ONU, e em outubro, por videoconferência.

Trump descreveu a ligação de 30 minutos como "muito boa" e afirmou que "nossos países vão se dar muito bem juntos".

No dia 16 de outubro, o chanceler brasileiro Mauro Vieira se reuniu com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na Casa Branca, para definir a pauta e o formato do diálogo.

Negociações

Instagram Lula Trump e Lula





Após a reunião em Kuala Lumpur, a Casa Branca informou que Trump autorizou sua equipe diplomática a iniciar negociações imediatas com o Brasil, incluindo a possibilidade de suspender as tarifas de 50%.

Também foram anunciadas visitas futuras, com Trump manifestando interesse em ir ao Brasil e Lula reiterando convite para a COP30, em Belém, em novembro de 2025.