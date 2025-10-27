FreePik Bebê dado como morto é achado vivo durante velório no Acre

Um bebê prematuro de cinco meses, declarado morto em uma maternidade de Rio Branco (AC), foi encontrado com vida durante o próprio velório na manhã de sábado (25). O caso aconteceu cerca de 12 horas após o recém-nascido ter recebido atestado de óbito, segundo o Ministério Público do Acre (MP-AC).

De acordo com o órgão, familiares relataram que uma funerária particular chegou a buscar o corpo do bebê na Maternidade Bárbara Heliodora para realizar o sepultamento. Antes do enterro, no entanto, uma parente pediu para abrir o caixão e percebeu que a criança chorava. A família, então, acionou o serviço de emergência, e o bebê foi levado às pressas de volta para a unidade de saúde.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informou que o bebê havia sido declarado sem sinais vitais na noite de sexta-feira (24), após um parto normal.

“Todos os protocolos de reanimação foram rigorosamente seguidos pela equipe multiprofissional, e o óbito foi constatado e comunicado à família ”, afirmou a pasta.

Ainda segundo o comunicado, o recém-nascido, classificado como prematuro extremo, “já fora das dependências da unidade, apresentou sinais vitais e foi imediatamente levado de volta à maternidade”. Ele permanece internado na UTI neonatal, intubado e em ventilação mecânica.

No último boletim médico, divulgado pela Sesacre às 12h deste domingo (26), o quadro do bebê é considerado grave, mas clinicamente estável. A secretaria informou que a criança “segue sob cuidados intensivos e acompanhamento contínuo da equipe médica e de enfermagem, com sinais vitais dentro da normalidade para a idade gestacional” .

Os pais do bebê são do município de Pauiní, no interior do Amazonas, e buscaram atendimento em Rio Branco devido à necessidade de parto prematuro, conforme apuração do Ministério Público.

Diante da repercussão do caso, o MP-AC, por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, oficiou a secretaria estadual e a maternidade para obter informações detalhadas sobre o episódio. Em nota, o órgão informou que, “diante da gravidade dos fatos noticiados” , atua para “garantir que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas, bem como para apurar responsabilidades e adotar as medidas cabíveis” .

A Sesacre também anunciou a abertura de uma investigação interna para apurar o ocorrido.

“A direção da unidade e toda a equipe manifestam profunda solidariedade à família neste momento delicado e reafirmam o compromisso com a ética, a humanização e a segurança no atendimento, colocando-se à disposição dos órgãos competentes para assegurar a transparência de todas as ações” , declarou a secretaria em nota oficial.





A Polícia Civil esteve na maternidade na manhã deste domingo (26) para cumprir mandados de busca e apreensão, conforme informações da imprensa local.

O caso segue sob investigação, e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das apurações.