Reprodução/Blog do Pescador O tubarão-negro (Carcharhinus obscurus) era até então considerado inofensivo

Um turista de 40 anos morreu ao ser atacado e devorado por tubarões durante um mergulho com snorkel a cerca de 100 metros da costa de Hadera, em Israel, segundo relato publicado na revista Ethology. O caso é o primeiro registro conhecido de um ataque fatal da espécie tubarão-negro, até então tida como inofensiva para humanos.

Testemunhas relataram que o homem filmava o mergulho com uma GoPro quando um dos tubarões teria avançado contra ele. O ataque aconteceu em abril, mas o relatório dos cientistas só foi publicado recentemente.

Ataque raro

De acordo com o jornal The Independent, a câmera acoplada à vítima registrou seus últimos momentos. Nas imagens, é possível ouvi-lo gritar: “Eles estão me mordendo!”, antes de o mar ficar tomado pelo sangue e os tubarões desaparecerem.

No dia seguinte, equipes de resgate localizaram apenas fragmentos do corpo, o que confirmou que o turista havia sido devorado por vários animais.

Os pesquisadores associam o ataque a uma combinação de erro humano, desequilíbrio ecológico e comportamento instintivo dos animais em meio a um "frenesi alimentar". Embora os tubarões-negros possam atingir até três metros de comprimento, eles costumam ser reservados e evitar contato com pessoas.

Mudanças de hábitos

Os cientistas explicam que a região costeira de Hadera passou a atrair dezenas desses tubarões durante o inverno devido ao despejo de água morna por usinas de dessalinização e ao descarte de restos de peixe por embarcações turísticas.

Esse cenário fez com que os animais começassem a associar a presença humana à oferta de alimento, desenvolvendo um novo comportamento descrito pelos cientistas como “mendicância alimentar”.





Pesquisadores observaram que alguns tubarões passaram a se aproximar diretamente de mergulhadores, chegando a encostar neles em busca de comida. Segundo o estudo, a competição por alimento teria provocado uma reação em cadeia, transformando uma mordida acidental em um ataque coletivo.

Para os pesquisadores, novas tragédias podem ser evitadas com a proibição total do ato de alimentar tubarões.