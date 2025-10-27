Reprodução/redes sociais Momento em que aeronave cruza rodovia na frente dos carros

Imagens gravadas de dentro de um carro elétrico da Tesla mostram o momento em que o motorista evita por pouco de uma colisão com um avião militar, que fazia um pouso de emergência, em uma rodovia de Oklahoma, nos Estados Unidos.

A aeronave, um modelo OA-1K Skyraider II da Guarda Nacional, realizava uma missão de treinamento quando sofreu uma pane no motor e precisou aterrissar na pista, na última quinta-feira (23). As informações foram divulgadas pela emissora local KOCO News 5.





Pouso de emergência

O motorista do Tesla, identificado como Matthew Topchian, registrou o momento em que o avião militar passou a poucos metros de seu carro e de outros veículos, enquanto a aeronave perdia altitude sobre as avenidas Southeast 119th Street e Sooner Road, em Oklahoma City, segundo o canal.

“Eu estava dirigindo e, de repente, vi o avião muito baixo. Pensei: ‘Esse avião vai me atingir’” , relatou Topchian à emissora.

As imagens da câmera do painel mostram o avião surgindo por trás de uma colina, quase colidindo com uma van branca antes de passar rente ao Tesla.

Após o susto, o motorista parou o carro e percebeu o rastro de destruição que a aeronave deixou, em que derrubou cabos de energia e provocou um incêndio em uma vegetação. “Achei que o avião tivesse explodido” , disse.

Ninguém ficou ferido

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram os dois pilotos já fora do avião e sem ferimentos.





Segundo os bombeiros, a falha no motor fez o avião perder altitude rapidamente, rompendo fios de alta tensão, derrubando placas de trânsito e causando queda de energia na região.

O Comando de Operações Especiais da Força Aérea dos EUA informou que as causas do acidente ainda estão sob investigação.