New York Post Objeto atinge avião, destrói cabine e machuca piloto a 36 mil pés

Um voo da United Airlines que partia de Denver com destino a Los Angeles precisou fazer um pouso de emergência em Salt Lake City, nos Estados Unidos, após colidir com um objeto não identificado a mais de 36 mil pés de altitude, o equivalente a cerca de 11 quilômetros. O incidente ocorreu na última quinta-feira (17) e deixou passageiros em pânico. As informações são do New York Post.

De acordo com a passageira Heather Ramsey, uma das 134 pessoas a bordo do voo 1093, o momento da colisão foi de “tensão absoluta” . Em entrevista à emissora Fox 11, ela contou que estava filmando o nascer do sol pela janela quando percebeu a movimentação repentina da tripulação.

“Uma comissária levantou a voz e disse à outra: ‘Volte para o fundo da aeronave e pare o serviço’”, relatou Ramsey.

Poucos segundos depois, a mensagem pelo sistema de som confirmou o pior:

“Temos más notícias. A aeronave colidiu com um objeto.”



Pouso de emergência e pânico a bordo

O impacto foi tão forte que quebrou uma das camadas do para-brisa e feriu um dos pilotos, atingido por estilhaços de vidro. A aeronave precisou descer rapidamente cerca de 10 mil pés antes de realizar o pouso de emergência.

“Todos prendemos a respiração até o fim. Dava para sentir a tensão em todo o avião” , disse a passageira.



Apesar do susto, todos os ocupantes saíram ilesos e foram encaminhados ao destino final em outro avião da companhia.

O que atingiu o avião?

As autoridades norte-americanas ainda não sabem o que provocou o dano. O Comitê Nacional de Segurança no Transporte (NTSB) abriu uma investigação e está analisando o vidro danificado em laboratório.

Ramsey, ainda atônita, tenta entender o que poderia ter atingido o avião a essa altura.

“Parece alto demais para um pássaro. Algumas pessoas falam em pedaço de metal, detrito espacial, drone?” , sugeriu.



Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), nenhum avião comercial já foi atingido por destroços espaciais. Mesmo assim, a NASA alerta que há mais de 25 mil fragmentos de lixo espacial orbitando o planeta, embora a maioria esteja a mais de 1.000 milhas (cerca de 1.600 km) de altitude, muito acima da rota do voo da United.

Piloto é elogiado pela calma em meio ao caos

Mesmo ferido pelos estilhaços, o piloto conseguiu manter o controle da aeronave e conduzir o pouso com segurança. Ramsey elogiou a postura da tripulação:

“Ele manteve a calma o tempo todo, mesmo machucado. Foi heróico.”



A United Airlines informou em nota que o avião permanece em manutenção para reparos no para-brisa multilaminado.





“Estamos trabalhando para corrigir os danos e colaborando com as autoridades na investigação” , declarou a companhia.

Enquanto isso, o mistério sobre o que realmente atingiu o voo 1093 segue sem resposta, e reacende o debate sobre os perigos ocultos que podem surgir nos céus.