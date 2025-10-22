Reprodução Instagram Avião cai, explode após decolagem e mata dois na Venezuela

Um avião de pequeno porte caiu e explodiu na manhã desta quarta-feira (22) logo após decolar do Aeroporto de Paramillo, no estado de Táchira, região oeste da Venezuela, próxima à fronteira com a Colômbia. As infdormações são da AeroinBR.





De acordo com informações preliminares, o bimotor turboélice Piper PA-31T1 Cheyenne I, de matrícula YV1443, perdeu o controle segundos após deixar o solo. Testemunhas relataram que a aeronave entrou em giro repentino, com a asa esquerda inclinando para baixo, até colidir com o solo e capotar. O impacto provocou uma explosão seguida de incêndio que consumiu o avião.

Autoridades locais informaram que o acidente ocorreu por volta das 9h52 (horário local). Ainda não há confirmação oficial sobre o número de vítimas, mas fontes ligadas à investigação afirmam que duas pessoas estavam a bordo e morreram no local. O modelo é capaz de transportar até seis ocupantes.





Equipes de resgate e bombeiros do aeroporto atuaram no combate às chamas e na remoção dos destroços.

O caso será investigado pelas autoridades aeronáuticas venezuelanas, que devem analisar as condições meteorológicas e mecânicas do avião para determinar as causas da tragédia.