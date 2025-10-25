Lightscape/Unsplash Brasil passa por crise de intoxicação por metanol desde setembro

O Reino Unido ampliou nesta semana sua lista de alertas de viagem devido ao aumento de casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas falsificadas. Segundo a Fox News, oito países foram incluídos na relação.

O Ministério das Relações Exteriores britânico (FCDO), alerta para que turistas que forem viajar para Equador, Japão, Quênia, México, Nigéria, Peru, Rússia e Uganda mantenham atenção redobrada ao consumir bebidas alcoólicas. O Brasil, apesar da crise recente de intoxicação por metanol, não foi citado.

Aumento de casos pelo mundo

O comunicado, publicado em 21 de outubro, cita um “aumento de casos de doenças graves e mortes” provocadas por bebidas contaminadas com metanol em destinos turísticos populares. O alerta amplia uma lista que já incluía países como Tailândia, Laos e Vietnã.

Segundo o FCDO, a maioria dos casos ocorre quando turistas compram ou aceitam bebidas de vendedores informais ou bares que utilizam destilados falsificados.

Alerta e orientações

As orientações do governo britânico aos turistas são parecidas com as do governo brasileiro sobre o consumo de bebidas alcoólicas internamente.

Os viajantes são orientados a consultar as páginas oficiais de recomendações de viagem do governo britânico antes de sair do país, explica a Fox News.

Entre as principais dicas de prevenção estão "a vigilância constante e o bom senso". Os consumidores devem verificar a procedência da bebida e desconfiar de valores muito abaixo do mercado e de garrafas sem rótulo.

Intoxicação por metanol

O metanol é um produto químico industrial altamente tóxico em caso de consumo humano. Ele é encontrado em solventes industriais e na produção de combustíveis.





Como é incolor, inodoro e sem sabor, a contaminação é difícil de identificar antes que os sintomas apareçam. Em caso de consumo, mesmo em pequenas quantidades, o metanol pode causar cegueira, falência de órgãos e morte.

Os primeiros sinais de intoxicação incluem visão turva, tontura, náusea, vômito, confusão mental e dor de cabeça. Neste ano no Brasil, já são 58 confirmações de casos de intoxicação por metanol, incluindo 15 mortes.