Montagem iG/Fotos: Reprodução Presidente Lula (E) e presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (D)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (24) que deve se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), que acontece neste fim de semana em Kuala Lumpur, na Malásia.

A reunião deve marcar a tentativa de reaproximação entre os dois líderes, após meses de tensão diplomática entre Washington e Brasília.

Trump confirmou a jornalistas, a bordo do Air Force One, que há “grande possibilidade” de o encontro ocorrer. Questionado se cogita reduzir as tarifas sobre produtos brasileiros, impostas pelo governo americano, o republicano respondeu: “Sob as circunstâncias certas”.

Lula, por sua vez, disse antes de embarcar que trabalha “com otimismo” e que acredita em uma “solução conjunta” com os Estados Unidos. O presidente brasileiro deve usar a reunião para argumentar que as tarifas de 50% sobre exportações nacionais foram baseadas em dados incorretos. O tema foi citado por ele a jornalistas durante o trajeto entre a Indonésia e a Malásia.

Além das tarifas, Lula também deve abordar as sanções aplicadas a autoridades brasileiras, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, incluído na lista da chamada Lei Magnitsky.

Trump também demonstrou interesse em se reunir com o líder norte-coreano Kim Jong-un, a quem se referiu de forma amistosa. “Ele sabe que estarei lá. Eu me dou muito bem com ele”, disse o presidente americano antes de embarcar para o encontro regional.

A cúpula da Asean deve reunir líderes de países asiáticos, além de convidados de outras regiões, em meio a discussões sobre comércio internacional e segurança. O eventual encontro entre Lula e Trump ocorre em um momento de tentativa de retomada das relações entre os dois países, após divergências políticas e comerciais nos últimos meses.