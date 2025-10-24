Reprodução/Governo de SP Equipes atuam na fiscalização em bares e distribuidoras

Subiu para 9 o número de mortes decorrentes de intoxicação por metanol, após ingestão de bebida alcoólica adulterada, em São Paulo.

O boletim divulgado nesta sexta-feira (24) pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, confirma mais duas mortes: de uma mulher de 27 anos, de Osasco, Região Metropolitana de São Paulo, que faleceu em 23 de setembro, e de um homem de 26 anos, da capital, que faleceu nesta quinta-feira, dia 23 de outubro.



Os outros 7 óbitos que já haviam sido confirmados são de três homens residentes na capital, de 54, 46 e 45 anos; uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo; dois homens de 23 e 25 anos de Osasco, e um homem de 37 anos, de Jundiaí, interior paulista.



No total, já foram confirmados 44 casos de intoxicação no estado, incluindo os 9 óbitos.E 434 suspeitas foram descartadas.



Atualmente, 14 casos seguem em investigação, incluindo um óbito em Piracicaba, de um paciente de 49 anos.





A Polícia Civil segue investigando denúncias. A maioria dos casos ocorreu nas cidades de São Bernardo do Campo e São Paulo, mas há outras ocorrências na região metropolitana, inclusive óbitos.

O esquema pode ter envolvido uma rede de falsificações ligada ao crime organizado.

No Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, são 108 notificações registradas, sendo 58 casos confirmados e 50 em investigação. Outras 635 notificações foram descartadas.

O estado de São Paulo continua com o maior número de notificações, com 44 casos confirmados e 14 em investigação. O estado já descartou outras 434 notificações.

Além de São Paulo, há casos confirmados em outros estados: Pernambuco (5), Paraná (6), Rio Grande do Sul (1), Mato Grosso (1) e Tocantins (1).

Em relação aos casos em investigação, São Paulo analisa 14, Pernambuco (19), Rio de Janeiro (1), Piauí (4), Mato Grosso (4), Mato Grosso do Sul (1), Rio Grande do Norte (1), Paraná (4), Minas Gerais (1) e Tocantins (1).

Dos casos confirmados, 15 são óbitos: 9 em São Paulo, 3 no Paraná e 3 em Pernambuco. Outros 9 óbitos seguem em investigação, sendo 4 em PE, 2 no PR, 1 em MG, 1 no MS e 1 em SP.

Outras 32 notificações de óbitos foram descartadas.



