Reprodução/Youtube Além da transmissão principal, a Nasa mantém uma página dedicada à ISS

A ISS (Estação Espacial Internacional) transmite imagens ao vivo da Terra durante todo o dia, em alta definição, diretamente de câmeras instaladas no exterior da estação.

Orbitando o planeta a cerca de 400 quilômetros de altitude, a ISS completa uma volta a cada 90 minutos, oferecendo múltiplas visões de amanheceres, pôr do sol e continentes inteiros.

No momento em que esta reportagem foi produzida, milhares de pessoas acompanhavam simultaneamente o fluxo contínuo da transmissão no canal oficial da Nasa no YouTube.

O vídeo “Live High-Definition Views from the International Space Station” é um dos mais acessados entre os streams de observação da Terra.

A gravação mostra o planeta em tempo real, com alternância entre oceanos, formações de nuvens, auroras e as luzes das cidades à noite. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia.

Em momentos de manutenção, a imagem pode ser substituída por uma tela escura ou cinza, retornando logo em seguida. Para acompanhar, basta acessar o canal da Nasa ou ativar as notificações para receber alertas sobre eventos especiais.

Além da transmissão principal, a Nasa mantém uma página dedicada à ISS, onde é possível acessar galerias de imagens, vídeos anteriores e links para outras transmissões ao vivo. O site também oferece um mapa interativo que mostra a posição atual da estação sobre a Terra.

Outras opções incluem canais parceiros com câmeras em 4K, como o “Sen 4K Live Stream”, e plataformas que permitem assistir ao movimento orbital em tempo real, como o N2YO e o aplicativo “ISS Live Now”, disponível para Android e iOS.





As imagens ao vivo da ISS têm regularidade e alcance global

Em média, a cada 90 minutos, a estação oferece 16 oportunidades de observar o nascer e o pôr do sol do espaço.

A Nasa recomenda o uso de conexões estáveis para garantir a melhor qualidade de imagem, especialmente nas transmissões em 4K.

Para quem deseja acompanhar notícias e atualizações das missões, o perfil oficial da agência no X (antigo Twitter) e o portal Earth Observatory publicam alertas e arquivos com imagens da Terra em diferentes horários do dia.



