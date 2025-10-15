Reprodução/Agência SP São Paulo cria protocolo para detectar metanol em bebidas

O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), confirmou, nesta quarta-feira (15), a sexta morte por intoxicação por metanol, após ingestão de bebida alcóolica.

Segundo nota da Prefeitura de Jundiaí, trata-se de um homem de 37 anos, que morava de Jundiaí, no interior do estado, que foi internado no dia 3 de outubro, após apresentar sintomas compatíveis com intoxicação, e teve a presença de metanol confirmada em exame.



Com a morte em Jundiaí, o estado seis mortes decorrentes do consumo do metanol: três registradas na capital, uma em São Bernardo do Campo, uma em Osasco, e uma em Jundiaí.



Ainda de acordo com o balanço atualizado da SES-SP, além dos seis óbitos, o estado soma agora 33 casos confirmados e 57 em investigação, entre eles um óbito, na capital, de homem de 50 anos.



A maioria dos casos confirmados estão na capital, mas há confirmação também no interior e litoral.

Saiba mais: Confirmada intoxicação por metanol em adolescente internada em SP





Foram descartados 339 casos no total, desde o início da crise.



Sobre as apreensões, segundo os números, mais de 21,4 mil garrafas apreendidas desde o dia 29 de setembro, Ao longo de 2025, foram mais de 71,4 mil.



Mais de 105,2 mil insumos, 121,8 mil vasilhames vazios e 15 barris também foram apreendidos.



Além disso, 57 pessoas presas neste ano por suspeita de adulteração de bebidas alcoólicas, sendo 36 desde o dia 29 de setembro.



Galpão clandestino



Nesta quarta, ainda segundo o balanço, a Polícia Civil de São Paulo realizou a destruição de mais de 100 mil garrafas apreendidas em um galpão clandestino na zona leste da capital.





O material, que somava cerca de 7 toneladas de vidro, foi encaminhado para uma empresa especializada em reciclagem após autorização judicial.



Entre as ações do gabinete de crise estão também as fiscalizações.



O Procon estadual visitou 11 estabelecimentos entre segunda (13) e terça (14), sem irregularidades em bebidas; em 7 deles, contudo, foram constatadas infrações ao Código de Defesa do Consumidor.



O estado já registra 15 interdições por irregularidades nas vendas de bebidas.