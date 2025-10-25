Reprodução/freepik Após casos de intoxicação no País, produtores de cachaça buscam UFLA para testar qualidade da bebida.





O número de mortes por intoxicação por metanol subiu para 15, sendo nove em São Paulo, seis no Paraná e seis em Pernambuco. Além disso, nove óbitos permanecem sob investigação, sendo quatro em Pernambuco, dois no Paraná, um em Minas Gerais, um em Mato Grosso do Sul e um em São Paulo. Outras 32 suspeitas de morte foram descartadas.

Até o momento, o país registra 58 casos confirmados e 50 ainda em investigação. Outras 635 notificações foram descartadas.

O Ministério da Saúde atualizou, nesta sexta-feira (24), os dados sobre a intoxicação por metanol relacionada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

O estado de São Paulo concentra a maior parte das ocorrências, com 44 casos confirmados e 14 em análise. O Paraná registra seis confirmações, seguido por Pernambuco (cinco), Rio Grande do Sul (um), Mato Grosso (um) e Tocantins (um).

O metanol é um álcool altamente tóxico, utilizado em produtos industriais, e sua ingestão pode causar cegueira, falência de órgãos e morte. As autoridades de saúde reforçam o alerta para que consumidores evitem bebidas sem procedência verificada e comuniquem suspeitas às vigilâncias sanitárias locais.