Câmeras de segurança flagraram um homem levando os filhos das vítimas que havia acabado de matar para comer em um McDonald's, com uma aparente calma. O caso aconteceu East Sussex, no Reino Unido, em 2023 e repercutiu recentemente após ele ser condenado pelo crime.
Derek Martin, de 67 anos, foi considerado culpado nesta sexta-feira (24) pelo assassinato de Chloe Bashford, de 30 anos, e seu marido Josh, de 33, em junho de 2023. Martin havia sido casado com a mãe de Chloe, de acordo com o NY Post.
Morte após briga
Segundo a polícia de Sussex, o idoso alegou que estava limpando uma janela na casa do casal quando “perdeu o controle” durante uma discussão sobre dinheiro. Martin golpeou Chloe na cabeça com um martelo e a esfaqueou em seguida.
Josh chegou pouco depois, viu Martin com uma faca na mão e tentou fugir para o andar de cima, mas também foi morto, esfaqueado e estrangulado.
Após o crime, Martin trocou de roupa, buscou os quatro filhos do casal na escola e os levou para comer em um McDonald’s da região.
Quis preservar os filhos das vítimas
O homem mentiu para as crianças, dizendo que os pais haviam brigado, e ainda removeu todas as maçanetas da casa para que, se os filhos retornassem, não encontrassem os corpos.
As câmeras de segurança registraram o passeio e o momento em que ele descarta o celular de Chloe em arbustos próximos a um supermercado. Depois, ele deixou as crianças na casa da avó em Brighton e comprou cerveja em uma loja próxima, que bebeu na orla. Em seguida, se entregou à polícia, confessando: “Eu matei duas pessoas.”
Durante o julgamento, que durou três semanas, Martin admitiu ter causado a morte do casal e disse que teria sido causado por um transtorno depressivo. O júri analisou relatórios de cinco psiquiatras, que rejeitaram a defesa e o condenou por duplo homicídio doloso.