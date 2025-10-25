Divulgação/Polícia de Sussex Homem levou crianças para lanchar após matar seus pais

Câmeras de segurança flagraram um homem levando os filhos das vítimas que havia acabado de matar para comer em um McDonald's, com uma aparente calma. O caso aconteceu East Sussex, no Reino Unido, em 2023 e repercutiu recentemente após ele ser condenado pelo crime.

Derek Martin, de 67 anos, foi considerado culpado nesta sexta-feira (24) pelo assassinato de Chloe Bashford, de 30 anos, e seu marido Josh, de 33, em junho de 2023. Martin havia sido casado com a mãe de Chloe, de acordo com o NY Post.

Morte após briga

Segundo a polícia de Sussex, o idoso alegou que estava limpando uma janela na casa do casal quando “perdeu o controle” durante uma discussão sobre dinheiro. Martin golpeou Chloe na cabeça com um martelo e a esfaqueou em seguida.

Josh chegou pouco depois, viu Martin com uma faca na mão e tentou fugir para o andar de cima, mas também foi morto, esfaqueado e estrangulado.

Após o crime, Martin trocou de roupa, buscou os quatro filhos do casal na escola e os levou para comer em um McDonald’s da região.

Quis preservar os filhos das vítimas



O homem mentiu para as crianças, dizendo que os pais haviam brigado, e ainda removeu todas as maçanetas da casa para que, se os filhos retornassem, não encontrassem os corpos.





As câmeras de segurança registraram o passeio e o momento em que ele descarta o celular de Chloe em arbustos próximos a um supermercado. Depois, ele deixou as crianças na casa da avó em Brighton e comprou cerveja em uma loja próxima, que bebeu na orla. Em seguida, se entregou à polícia, confessando: “Eu matei duas pessoas.”

Durante o julgamento, que durou três semanas, Martin admitiu ter causado a morte do casal e disse que teria sido causado por um transtorno depressivo. O júri analisou relatórios de cinco psiquiatras, que rejeitaram a defesa e o condenou por duplo homicídio doloso.