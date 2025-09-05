Reprodução/Instagram Passageira é expulsa de avião após discussão com comissária de bordo

Uma passageira foi retirada de um voo da American Airlines depois de dizer a uma comissária de bordo para “calar a boca” durante as instruções de segurança. O caso ocorreu na última terça-feira (2), em um voo de San José, na Costa Rica, com destino a Dallas, no Texas (EUA).

O episódio foi registrado em vídeo por outro passageiro e publicado no Instagram. Nas imagens, a mulher interrompe a leitura dos protocolos de segurança e ordena que a funcionária se cale. A comissária, então, reage de imediato.





“Você quer sair do avião? Porque não me sinto confortável se você não for seguir as instruções” , disse a funcionária, pedindo em seguida que colegas desligassem o sistema de áudio. A comissária acrescentou que a passageira não constava na lista de pessoas com dificuldades auditivas e que, portanto, não tinha justificativa para descumprir as orientações.

O vídeo também mostra a funcionária chamando a atenção da passageira por não desligar o celular. Em um trecho, a mulher alega estar sendo “assediada” pela comissária, mas logo depois foi escoltada para fora da aeronave.

O autor do vídeo, que viajava ao lado da passageira, afirmou ao New York Post que sentiu empatia tanto pela comissária quanto pela viajante. Segundo ele, a passageira parecia irritada com questões pessoais e teria perdido o celular pouco antes do embarque. “Acho que ela sabia que estava errada” , disse o homem.