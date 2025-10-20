Reprodução/redes sociais D’Uwan Morgan, de 14 anos, foi atingido por disparo enquanto jogava videogame

Um adolescente de 14 anos foi atingido por uma bala perdida enquanto jogava videogame dentro de casa em St. Louis, no estado de Missouri, Estados Unidos. Ele morreu no local devido aos ferimentos, de acordo com um comunicado à imprensa do Departamento de Polícia da cidade.

Segundo as autoridades, D’Uwan Morgan foi atingido por volta das 18h10 (horário local), momento em que uma troca de tiros aconteceu perto de sua residência. Um dos disparos atravessou a janela do quarto onde o garoto estava, no último dia 08.

Tragédia

De acordo com familiares ouvidos pelo canal WCNC, D’Uwan se divertia em seu quarto quando os tiros atingiram a casa . A mãe e outros dois irmãos da vítima estavam em casa no momento do crime.

“Ele não estava fazendo nada de errado, só sentado no quarto dele. E agora se foi” , lamentou um parente ao jornal local.

D’Uwan havia concluído o ensino fundamental há cinco meses e, segundo os familiares, gostava de atividades ao ar livre e de pescar. Ele foi descrito por sua tia como "um menino doce, educado e com um futuro brilhante pela frente”.

A família cobra respostas e justiça. “Nossa família nunca mais será a mesma. Ele não merecia perder a vida assim” , afirmou a tia.





Ninguém foi preso

Vizinhos relataram ter visto vários adolescentes, alguns usando máscaras, pulando cercas e fugindo entre as casas logo após os disparos. Ainda não se sabe os motivos dos tiros que acertaram a casa da vítima.

A polícia de St. Louis informou que ninguém foi preso até o momento e que a investigação segue em andamento.

