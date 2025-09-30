Reprodução/PMERJ Homem invade festa infantil e mata casal

Um casal foi assassinado e uma criança de três anos ficou gravemente ferida durante uma festa de aniversário na noite de sábado (27), em Itaocara, no Noroeste Fluminense. O crime aconteceu em uma chácara no bairro Ambal, por volta das 19h30, e foi cometido por um homem encapuzado e vestido de preto, segundo testemunhas. A informação foi confirmada pelo Portal iG.



As vítimas, identificadas como Solange Rodrigues Câmara, de 46 anos, e Marcos Vinícius Silva, de 23, chegaram a ser socorridas para o Hospital Municipal de Itaocara, mas não resistiram aos ferimentos. A criança baleada na cabeça segue internada em estado grave. A polícia ainda não confirmou se outras pessoas também foram atingidas.



De acordo com a 135ª Delegacia de Polícia, responsável pela investigação, o atirador invadiu a festa e disparou várias vezes antes de fugir. Policiais militares fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso até o momento.



A motivação do crime ainda é desconhecida, mas há suspeita de envolvimento com disputas entre facções criminosas, incluindo o Terceiro Comando Puro (TCP), que atua no tráfico de drogas na cidade. A polícia apura se o ataque tem relação com uma tentativa de homicídio registrada no início do mês contra um suposto integrante do grupo.



Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Itaperuna. O caso é investigado pelo delegado Eduardo Teixeira Ozório da Cruz, e diligências seguem em andamento para identificar e prender o autor dos disparos.